NBA｜当积狂轰41分「白做」 太阳奇兵莱斯奥尼尔绝杀3分退湖人
更新时间：15:58 2026-02-27 HKT
正值2连败的湖人今战作客对上阵中缺少保卡(Devin Booker)和D布鲁士(Dillon Brooks)的残阵太阳，然而今战紫金军团依然陷入苦战，虽然有当积(Luka Doncic)轰入全场最高的41分，然而在比赛还剩0.9秒时被太阳的莱斯奥尼尔(Royce O’Neale)命中绝杀3分，最终太阳以113:110险胜湖人。
当积轰41分独木难支 惨遭太阳绝杀
上战湖人对魔术一战中，当积错失绝杀机会惜负1分，今战作客对太阳也并不轻松，只能凭着当积半场攻入18分下以49:49战平，到第3节双方继续缠斗，虽然湖人有当积和勒邦占士(LeBron James)分别攻入14分和8分，但太阳在基臣艾伦(Grayson Allen)攻入16分下，2队齐得31分以80分再战平进入决胜节。到决胜节太阳曾一度将分差拉开至10分，但紫金军凭着当积、里夫斯(Austin Reaves)和占士接连得分下在读秒阶段战成110平，太阳在最后时刻操刀最后一攻，由艾伦外线杀入禁区，吸引多人防守下传给底线三分位置的基利士比(Collin Gillespie)，再传给奥尼尔后在时间尚余0.9秒下，立即出手3分皮球应声入网，助太阳最终以113:110险胜湖人，湖人苦吞3连败。
今战当积出尽全力，出战39分钟狂轰41分，兼得8篮板8助攻和2抄截，而占士和里夫斯则各得15分和14分。而太阳方面则有基臣艾伦攻入28分6助攻，而基利士比亦贡献出21分3篮板和助攻，今战致胜功臣莱斯奥尼尔则打入13分。
