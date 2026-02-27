Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜当积狂轰41分「白做」 太阳奇兵莱斯奥尼尔绝杀3分退湖人

篮球天地
更新时间：15:58 2026-02-27 HKT
发布时间：15:58 2026-02-27 HKT

正值2连败的湖人今战作客对上阵中缺少保卡(Devin Booker)和D布鲁士(Dillon Brooks)的残阵太阳，然而今战紫金军团依然陷入苦战，虽然有当积(Luka Doncic)轰入全场最高的41分，然而在比赛还剩0.9秒时被太阳的莱斯奥尼尔(Royce O’Neale)命中绝杀3分，最终太阳以113:110险胜湖人。

当积轰入全场最高的41分。AFP
奥尼尔后在时间尚余0.9秒下，立即出手3分皮球应声入网。AFP
莱斯奥尼尔绝杀3分退湖人。AFP
当积轰41分独木难支 惨遭太阳绝杀

上战湖人对魔术一战中，当积错失绝杀机会惜负1分，今战作客对太阳也并不轻松，只能凭着当积半场攻入18分下以49:49战平，到第3节双方继续缠斗，虽然湖人有当积和勒邦占士(LeBron James)分别攻入14分和8分，但太阳在基臣艾伦(Grayson Allen)攻入16分下，2队齐得31分以80分再战平进入决胜节。到决胜节太阳曾一度将分差拉开至10分，但紫金军凭着当积、里夫斯(Austin Reaves)和占士接连得分下在读秒阶段战成110平，太阳在最后时刻操刀最后一攻，由艾伦外线杀入禁区，吸引多人防守下传给底线三分位置的基利士比(Collin Gillespie)，再传给奥尼尔后在时间尚余0.9秒下，立即出手3分皮球应声入网，助太阳最终以113:110险胜湖人，湖人苦吞3连败。

占士攻入15分6篮板5助攻。AFP
基利士比贡献出21分3篮板和助攻。AFP
基臣艾伦攻入28分6助攻。AFP
里夫斯攻入14分3篮板2助攻。AFP
今战当积出尽全力，出战39分钟狂轰41分，兼得8篮板8助攻和2抄截，而占士和里夫斯则各得15分和14分。而太阳方面则有基臣艾伦攻入28分6助攻，而基利士比亦贡献出21分3篮板和助攻，今战致胜功臣莱斯奥尼尔则打入13分。
 

