NBA｜黄锋新仔肯尼普再创记录 出战59场刷新秀命中3分记录

NBA周四有黄蜂作客对上溜马，黄蜂新秀肯尼普(Kon Knueppel)今战再创3分记录，出战仅59场便以209球3分刷新新秀3分记录，并助力黄蜂以133:109轻取溜马。

KON KNUEPPEL.



MOST THREES EVER BY A ROOKIE 🚨 pic.twitter.com/1aPSC2c3SO — NBA (@NBA) February 27, 2026

肯尼普出战59场以209球3分刷新秀命中3分记录。AFP

In his record-setting night, Kon hit 8 THREES 🔥



What a performance from the rookie. https://t.co/ZtoXgKuzxZ pic.twitter.com/AL9K6JX6jn — NBA (@NBA) February 27, 2026

肯尼普仅59场大创新秀3分球记录

肯尼普今季选秀以第4顺位被黄蜂选上，出道便展现出顶尖射手实力，不但初出战全明星赛3分王便以第3完成，更在上战对公牛一战中刷新最快200球3分球记录，而今场他一开战便火力全开，半场便轰入5球3分追平帝王新秀基根梅利(Keegan Murray)在2022-23赛季创下的206球3分，并助球队半场以67:46确立优势，而在第3节还剩1分05秒时肯尼普命中今场第6球3分，以207球成功超越梅利成命中最多3分的新秀，最终黄蜂亦以133:109大胜溜马。

肯尼普今战手感火热3分12投8中攻入28分。AFP

布兰登米拿攻入全场最高的33分外加7篮板4助攻。AFP

拿美路波尔贡献出20分8助攻。AFP

肯尼普今战手感火热，3分12投8中攻入28分，今季他已攻入209球3分，在3分榜上已领跑第2名的麦斯尔的191球有18球之多，他亦有望今季持续刷新新秀3分记录，黄蜂今场亦有布兰登米拿(Brandon Miller)攻入全场最高的33分外加7篮板4助攻，另外拿美路波尔(Lamelo Ball)亦贡献出20分8助攻。

