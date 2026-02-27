NBL｜香港⾦⽜主场击败安徽皖江龙 罗淑佩局长撑场见证重返胜轨

香港金牛周三（26日）晚于NBL常规赛主场出击，一洗上仗败绩颓风！在文化体育及旅游局局长罗淑佩亲临荃湾体育馆打气下，金牛众将将士用命，全队4人得分上双，最终以102:83大炒安徽皖江龙，成功重返胜轨。

金牛作为首支进军NBL的香港球队，今仗获罗淑佩局长现身主场支持，球队总经理孙欣伟坦言是莫大鼓舞：「香港体坛盛事连连，罗局长选择出席我们的主场赛事，是对球队的肯定。我们将继续投放资源完善青训，并深化中港体育交流，让年轻球员有更多历练机会。」

港将杨瑞鸿正选建功 首节奠基调

赛事方面，金牛今仗变阵出击，港将杨瑞鸿获委以重任正选披甲，伙拍巴尔文（Ondřej Balvín）、美臣钟斯（Mason Jones）、曲虹霖及卢杜伟组成先发阵容。主队甫开赛即由巴尔文及杨瑞鸿联手打出6:0攻势先声夺人。巴尔文首节在篮底翻江倒海独取13分，加上杨瑞鸿外投内切贡献7分，金牛首节打出一波16:2的高潮，遥遥领先33:15。

次节客军安徽皖江龙虽力图反扑，将分差稍为收窄，但金牛半场仍握有15分优势。换边后战况胶著，金牛幸有曲虹霖挺身而出，单节独取9分稳住局势，助球队带著10分领先优势进入末节。

末节一波流带走比赛

决胜节金牛再度发力，厄特尔二世（Michael Ertel II）接管比赛频频得分，加上阿诺斯克（E.J. Anosike）一记双手暴扣点燃全场气氛，主队打出一波13:2攻势锁定胜局。尾段小将吴委峻亦把握机会射入三分球，最终金牛以102:83大胜一场。

数据方面，巴尔文与厄特尔二世各贡献19分，曲虹霖及阿诺斯克分别有14分及15分进帐。港将杨瑞鸿亦交出9分、3篮板及2次偷波的全面数据。杨瑞鸿赛后表示：「球队近期急需一场胜仗提振士气，今仗教练作出轮换尝试新防守战术，很高兴能为球队贡献。」

杨瑞鸿今仗先发上阵表现出色。杨功煜摄

杨瑞鸿发挥出色。杨功煜摄

杨瑞鸿（左）今仗先发上阵表现出色。杨功煜摄

金牛重响胜鼓后，下周将展开客场之旅，周一（2日）及周四（5日）先后造访杭州经纬及江西鲸裕清酒，力争连胜保住榜首优势。