NBA｜哈登右手拇指骨折 拒做手术决意带伤上阵

克利夫兰骑士今日宣布坏消息，阵中球星哈登（James Harden）在周三击败纽约人的赛事中，不幸遭遇右手拇指非移位骨折。尽管伤情已获X光确认，但据报这位征战联盟17载的老将拒绝接受手术，计划带伤继续比赛，协助球队冲击季后赛。

哈登不幸遭遇右手拇指非移位骨折。AFP

缺阵公鹿 骑士两分惜败

受伤患困扰，哈登缺席了周三晚作客密尔沃基公鹿的硬仗。骑士在缺少哈登，以及米曹（Donovan Mitchell）和莫比利（Evan Mobley）两大主力同样高挂免战牌的情况下，最终以116:118仅负两分。哈登当晚虽未有披甲，但仍随队出征，右手拇指已包扎固定。

专家评估无需动刀

据名记Shams Charania报道，哈登已接受手部专家评估，确认无需进行手术。球队官方声明指，哈登将接受治疗并作进一步观察。骑士主帅艾坚逊（Kenny Atkinson）赛前坦言，目前未能确定哈登具体受伤的回合，现阶段评估其复出时间表言之尚早。

队友查列特艾伦（Jarrett Allen）则透露伤情端倪：「我看到他的拇指时，就想起我自己骨折时的样子，当下就知道不妙。我一直在观察他是否会带伤上阵，但在这个联盟就是如此，有人倒下，其他人就必须挺身而出。」

哈登于2月3日从洛杉矶快艇被交易至骑士，加盟后随即融入球队，出战7场场均贡献18.9分、8次助攻及4.6个篮板。在此之前，他本季为快艇上阵44场，场均交出25.1分及8.1次助攻。

骑士目前战绩37胜23负，近10场赢下8场，暂列东岸第4位，正处于争夺季后赛有利位置的关键时刻。