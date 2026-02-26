Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜哈登右手拇指骨折 拒做手术决意带伤上阵

篮球天地
更新时间：14:45 2026-02-26 HKT
发布时间：14:45 2026-02-26 HKT

克利夫兰骑士今日宣布坏消息，阵中球星哈登（James Harden）在周三击败纽约人的赛事中，不幸遭遇右手拇指非移位骨折。尽管伤情已获X光确认，但据报这位征战联盟17载的老将拒绝接受手术，计划带伤继续比赛，协助球队冲击季后赛。

哈登不幸遭遇右手拇指非移位骨折。AFP
哈登不幸遭遇右手拇指非移位骨折。AFP
哈登（右2）不幸遭遇右手拇指非移位骨折。AP
哈登（右2）不幸遭遇右手拇指非移位骨折。AP
哈登不幸遭遇右手拇指非移位骨折。路透社
哈登不幸遭遇右手拇指非移位骨折。路透社
哈登不幸遭遇右手拇指非移位骨折。AFP
哈登不幸遭遇右手拇指非移位骨折。AFP

缺阵公鹿 骑士两分惜败

受伤患困扰，哈登缺席了周三晚作客密尔沃基公鹿的硬仗。骑士在缺少哈登，以及米曹（Donovan Mitchell）和莫比利（Evan Mobley）两大主力同样高挂免战牌的情况下，最终以116:118仅负两分。哈登当晚虽未有披甲，但仍随队出征，右手拇指已包扎固定。

专家评估无需动刀

据名记Shams Charania报道，哈登已接受手部专家评估，确认无需进行手术。球队官方声明指，哈登将接受治疗并作进一步观察。骑士主帅艾坚逊（Kenny Atkinson）赛前坦言，目前未能确定哈登具体受伤的回合，现阶段评估其复出时间表言之尚早。

队友查列特艾伦（Jarrett Allen）则透露伤情端倪：「我看到他的拇指时，就想起我自己骨折时的样子，当下就知道不妙。我一直在观察他是否会带伤上阵，但在这个联盟就是如此，有人倒下，其他人就必须挺身而出。」

哈登于2月3日从洛杉矶快艇被交易至骑士，加盟后随即融入球队，出战7场场均贡献18.9分、8次助攻及4.6个篮板。在此之前，他本季为快艇上阵44场，场均交出25.1分及8.1次助攻。

骑士目前战绩37胜23负，近10场赢下8场，暂列东岸第4位，正处于争夺季后赛有利位置的关键时刻。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
19小时前
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
生活百科
23小时前
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
22小时前
TVB「最经典女丑角」面目全非  遭质疑「重度医美」犹如换脸  身体一部份断裂令人忧心
TVB「最经典女丑角」面目全非  遭质疑「重度医美」犹如换脸  身体一部份断裂令人忧心
影视圈
6小时前
千人斩Bonnie Blue怀孕︱男同志揭400人「繁衍计划」现场 参与者戴眼罩房外排队
千人斩Bonnie Blue怀孕︱男同志揭400人「繁衍计划」现场 参与者戴眼罩房外排队
即时国际
17小时前
鲗鱼涌生记粥面结业！逾40年老字号分店 获蔡澜大赞「香港第一」 网民不舍：生意很好
鲗鱼涌生记粥面结业！逾40年老字号分店 获蔡澜大赞「香港第一」 网民不舍：生意很好
饮食
21小时前
连续两期六合彩13.5注中二奖 金多宝一期派逾百万 上期奖金仅5位数字｜Juicy叮
连续两期六合彩13.5注中二奖 金多宝一期派逾百万 上期奖金仅5位数字｜Juicy叮
时事热话
4小时前
天气潮湿谷牛出没注意！白米布满谷牛还能吃吗？专家教4招驱除/预防「蛀米大虫」
食用安全
2026-02-25 12:41 HKT
财政预算案派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
01:46
财政预算案2026派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
社会
2026-02-25 13:42 HKT
佳宝超市开年第一击！一连10日全线分店8折优惠 油盐米/急冻食品/饮品都有折
佳宝超市开年第一击！一连10日全线分店8折优惠 油盐米/急冻食品/饮品都有折
生活百科
22小时前