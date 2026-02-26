Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜马刺险胜速龙豪取10连胜 云班耶马手冷靠封阻救主

篮球天地
状态火热的圣安东尼奥马刺作客多伦多速龙，尽管当家球星云班耶马（Victor Wembanyama）进攻手感冰冷，但在华素尔（Devin Vassell）及霍斯（De’Aaron Fox）联手轰入41分支援下，马刺最终惊险地以110:107击败速龙，将今季最长的连胜纪录延续至10场，稳居第二的同时，距离西区「一哥」雷霆仅差2个胜场。

云班耶马进攻失灵 防守将功补过

云班耶马今仗在进攻端陷入挣扎，全场12投仅3中，三分球更是6射1中，仅得12分。他在比赛尚余8.7秒、球队领先3分时两罚中一，险些酿成大错。然而，这位法国长人在防守端展现统治力，全场交出8个篮板及5次封阻，包括在最后44秒关键封杀保尔杜（Jakob Poeltl）的投篮。随著速龙前锋英格姆（Brandon Ingram）错失追平的三分球，云班耶马稳稳抓下防守篮板，助球队守住胜局。

末节逆转 速龙崩盘

马刺今仗多点开花，除华素尔攻入21分及霍斯贡献20分外，夏柏（Dylan Harper）及卡斯素（Stephon Castle）亦分别有15分及13分进帐。两军在第三节中段一度打成69平手，速龙随后打出一波21:9的攻势拉开比分。

不过，速龙在第四节初段突然「哑火」，连续8次起手不中。马刺把握机会反扑，凭借干尼特（Luke Kornet）在最后7分26秒的入樽，以93:92反超前，自此未再落后。马刺亦迎来目前联盟最长的10连胜，与西区龙头雷霆队的差距越来越小。随著雷霆今日败仗，马刺距离头名仅差2个胜场。

