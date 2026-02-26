NBA｜雷霆「残阵」奋战惜负活塞 积连威廉士轰生涯新高30分难救主

东西部榜首之争今日上演，由东岸「一哥」底特律活塞主场迎战卫冕冠军奥克拉荷马雷霆。这场本被视为潜在总决赛预演的大战，却因客队严重的伤病潮而变调。雷霆在缺少阵中首六名得分主力的情况下，尽管有中锋积连威廉士（Jaylin Williams）攻入生涯新高的30分，最终仍以116:124不敌活塞。

伤兵满营 主力几近全休

雷霆今仗阵容可谓面目全非，赛前已有多名核心挂免战牌，包括基杰奥斯亚历山大(Shai Gilgeous-Alexander, SGA)、杰伦威廉士（Jalen Williams）、A米曹（Ajay Mitchell）及贺姆格连（Chet Holmgren）四大得分点，加上第六号得分手夏甸史坦（Isaiah Hartenstein）同样缺阵。正选名单中，仅剩下多特（Lu Dort）一名常规主力，以及场均11分的以赛亚祖（Isaiah Joe）领军。

尽管以「残阵」应战，雷霆首节表现惊喜，凭借拼劲一度以34:22领先。然而活塞随即在第二节苏醒，单节打出36:18的攻势反超前，这18分的单节分差亦创下雷霆今季最差纪录。

屋漏偏逢连夜雨 半场再折两将

雷霆的噩梦在半场后延续，原本已捉襟见肘的阵容再受打击，以赛亚祖（臀部）及中锋卡尔逊（背部）因伤退下火线。活塞乘势追击，第三节尾段一度将领先优势扩大至92:75。

雷霆主帅戴格诺（Mark Daigneault）赛后坦言：「第三节比赛节奏一度失控，局面看似要演变成一面倒的大败，但我们的球员展现了极佳的韧性，重新咬紧比分。」

积连威廉士爆发 惜篮板失守

雷霆在末节展开绝地反击，一度将分差缩窄至3分，但在关键时刻无法保护篮板，最终功亏一篑。全场焦点落在雷霆中锋积连威廉士身上，他在第四节独取14分，全场贡献30分创下职业生涯新高。

戴格诺对这位奇兵赞不绝口：「今晚我们显然是逆风而行，但他展现了极强的斗志和进攻能力。面对活塞的高压防守，他是球队今晚的重要支柱。」尽管吞下败仗，但雷霆一众替补球员在逆境下的拼搏精神，仍赢得主帅肯定。

