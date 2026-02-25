NBA｜肯尼普仅58场三分命中数突破200球 大创历史兼助黄蜂131:99挫公牛
发布时间：17:40 2026-02-25 HKT
NBA周二有黄蜂作客对公牛，黄蜂今战凭着7人得分上双下以131:99大胜公牛，阵中新秀肯尼普(Kon Knueppel)继去年12月打破最快百球三分后，今战再创历史，仅以58场便命中200球3分，创联盟最快达成此成就的记录。
肯尼普再创3分记录 成最快达成200球三分球员
今战上半场双方斗得相当火热，半场黄蜂仅以56:55领先公牛1分，但黄蜂其后手感升温，在肯尼普和布兰登米拿(Brandon Miller)第三节各得12分下，带领球队轰出42:16的攻势一举将比数拉开，决胜节黄蜂持续压制最终顺利以131:99轻取公牛。
200 THREES FOR KON KNUEPPEL 🔥
He got there in just 58 games... the fastest player to reach that mark in NBA history! pic.twitter.com/TV7CZYNXlo
— NBA (@NBA) February 25, 2026
而肯尼普今场3分6投3中并攻入21分，以58场累计201球，成为NBA史上最快达成200球3分的球员，比第2名用了69场命中201球的邓肯罗宾逊(Ducan Robinson)快11场。另外黄蜂亦有米拿攻入23分5助攻4篮板助力球队取胜，而公牛方面则有布泽利斯(Matas Buzelis)轰入32分7篮板，但可惜无阻球队大败。
