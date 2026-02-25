Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜肯尼普仅58场三分命中数突破200球 大创历史兼助黄蜂131:99挫公牛

篮球天地
更新时间：17:40 2026-02-25 HKT
发布时间：17:40 2026-02-25 HKT

NBA周二有黄蜂作客对公牛，黄蜂今战凭着7人得分上双下以131:99大胜公牛，阵中新秀肯尼普(Kon Knueppel)继去年12月打破最快百球三分后，今战再创历史，仅以58场便命中200球3分，创联盟最快达成此成就的记录。

肯尼普再创3分记录 成最快达成200球三分球员

今战上半场双方斗得相当火热，半场黄蜂仅以56:55领先公牛1分，但黄蜂其后手感升温，在肯尼普和布兰登米拿(Brandon Miller)第三节各得12分下，带领球队轰出42:16的攻势一举将比数拉开，决胜节黄蜂持续压制最终顺利以131:99轻取公牛。

而肯尼普今场3分6投3中并攻入21分，以58场累计201球，成为NBA史上最快达成200球3分的球员，比第2名用了69场命中201球的邓肯罗宾逊(Ducan Robinson)快11场。另外黄蜂亦有米拿攻入23分5助攻4篮板助力球队取胜，而公牛方面则有布泽利斯(Matas Buzelis)轰入32分7篮板，但可惜无阻球队大败。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
财政预算案2026．持续更新︱陈茂波早上11时公布预算案 热传「派糖」措施一览 公务员加薪有望？
01:46
财政预算案2026｜库房转亏为盈倒赚29亿 「派糖」力度增 下年度综合盈余预计为221亿
政情
4小时前
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解事件
00:47
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解及慰问死者家人
突发
7小时前
财政预算案派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
01:46
财政预算案2026派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
社会
4小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
2026-02-23 08:00 HKT
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
01:48
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
影视圈
10小时前
财政预算案2026︱电动车「一换一」取消 无税务宽减车价贵几多？即睇热门车款现价比较
02:14
财政预算案︱电动车「一换一」取消 无税务宽减贵几多？即睇热门车款比较 Tesla/BYD/丰田
社会
5小时前
财政预算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦点 「派糖」力度料增 消费券、电动车一换一冻过水？
03:01
财政预算案2026前瞻︱一文看清8大焦点 退税差饷有望提高？消费券、电动车一换一冻过水
社会
2026-02-24 17:02 HKT
港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！
港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！
饮食
2026-02-24 17:36 HKT
财政预算案2026︱为何不派消费券？ 陈茂波：消费意欲有改善 非合适时间推
财政预算案2026︱「派糖」措施涉220亿 比去年多1.8倍 为何不派消费券？ 陈茂波：非合适时间推
政情
2小时前
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
01:48
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
影视圈
3小时前