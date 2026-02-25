NBA｜当积最后一击空位却传球 湖人1分饮恨魔术 赛后认错：系我问题（有片）

洛杉矶湖人今日主场迎战奥兰多魔术，上演戏剧性一幕。湖人球星当积（Luka Doncic）在最后一击拥有大空档却犹豫不决，最终传给勒邦占士（LeBron James）勉强起手不入，令湖人以109：110、1分之微饮恨。当积赛后成为众矢之的，但他主动揽责：「这是我的错。」

Lakers crumble on the final play of the game... Magic win!



Luka had a WIDE OPEN look 😳 pic.twitter.com/O4uxlufhKo — Bleacher Report (@BleacherReport) February 25, 2026

湖人今仗头三节形势占优，惟末节风云变色，双方拉锯至最后阶段。魔术状元宾卡路（Paolo Banchero）今仗表现神勇，独取36分、10篮板及6助攻，虽最后一击中投失手，但全场得到20分11篮板的队友卡达（Wendell Carter Jr.）在篮下混战中补篮得手，助客军反超前。

当积今场虽交出22分、9篮板及15助攻的「准三双」成绩表，但手感冰冷，全场24投仅8中，三分球更是10射2中。比赛最后关头，湖人落后1分握有球权，战术安排当积在三分线外两步接球。在无人看管的「甜点位」，当积却未有果断起手，反而犹豫下想运球调整，结果被魔术守将回防封阻。他在时间紧迫下将球传给45度角的占士，后者高难度三分出手未能命中，湖人最终主场以109:110惜败。

对于错失绝杀良机，当积赛后主动承担责任：「我知道当时有空位，但感觉距离有点远，想运近一点再射。之后我看见占士有空位，不想失误才传球。但我确实应该直接进攻，这是我的错。」

攻入21分的占士坦言以为队友会出手：「我觉得那个机会不错，但他似乎失去平衡，传给我时我也没站稳。」湖人主帅雷迪克（JJ Redick）亦指，最后一攻正是为当积度身订造：「战术是让他获得出手机会，我认为那是个好机会。」