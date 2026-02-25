Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜骑士复仇纽约人 哈登加盟后6胜1负 主帅：哈登为球队注入信心（有片）

篮球天地
更新时间：15:39 2026-02-25 HKT
发布时间：15:39 2026-02-25 HKT

克里夫兰骑士近期状态大勇，今日（24日）主场以109：94击退纽约人，自哈登交易后录得6胜1负佳绩，近9战更赢足8场，目前已追平纽约人战绩，因胜负关系位列东岸第4位。主帅阿坚逊（Kenny Atkinson）直言是哈登（James Harden）的加盟为球队注入了「重生的信心」。

骑士早前在交易截止日前达成重磅交易，送走加兰（Darius Garland）及一个次轮签换来11届全明星球员哈登。骑士主帅阿坚逊赛后盛赞这位新援：「引入哈登让我们重拾信心，球队自知实力提升了。这种精神面貌很奇妙地令大家打得更卖力，防守更拼搏。我们之前似乎欠缺了一种锋芒和信念，现在终于找回来了。」

今仗攻入全队最高23分的当路云米曹（Donovan Mitchell）表示，球队虽然仅练过两次波，但凭借球员的高篮球智商（IQ）和默契，已能打出好表现。至于主角哈登今场贡献20分，加盟7场以来场均交出18.9分及8次助攻，三分命中率更高达49%。

赛后哈登坦言球队仍有进步空间：「我们还有约25场常规赛，我相信球队能达到更高层次，关键在于防守。只要我们能专注防守，限制对手只能起手一次，我们将会变得非常难缠。」

骑士今场第三节防守固若金汤，仅让纽约人攻入11分，创下对手自2022年11月以来单节最低得分纪录。这场胜仗亦让骑士报却揭幕战及圣诞大战落败之仇，避免被对手横扫。

自圣诞节惨遭纽约人逆转后，骑士痛定思痛，打出全联盟最佳的20胜7负战绩，目前已经追平纽约人战绩，因为与骑士今季交手1胜2负的战绩劣势，位列东区第4。米曹总结道：「我们一直记住圣诞大战领先17分被反胜的教训。当对手陷入困境时，必须给予致命一击，今晚我们做到了。」

