NBA｜古明加迎鹰队首秀 即轰27分助力主场退巫师

更新时间：13:22 2026-02-25 HKT
发布时间：13:22 2026-02-25 HKT

NBA前勇士队前锋古明加(Johnathan Kumminga)今个转会期结束前得尝所愿，离开勇士转投鹰队，周二终迎加盟后首战，初亮相仅打24分钟便高效攻入全场最高27分，并率军以119:98退巫师。

古明加今个转会期结束前得尝所愿，离开勇士转投鹰队。AFP
古明加鹰队首秀即轰27分助力主场退巫师。AFP
杨格首度重返鹰队主场 遭古明加抢尽风头

23岁的古明加2021年以首轮第7顺位被勇士选上，初时仍可获不少出场机会，但在去年续约后出场时间大减，甚至跌出轮换名单而产生去意，而在今个交易截止日前被友易到鹰队，在休兵养伤一段时间后今战对巫师终迎首秀。

「前鹰王」杨格离队后首次重返亚特兰大。AFP
值得一提是今个转会期被交易到巫师的「前鹰王」杨格(Trae Young)虽然还在养伤，但也有随队作客，亦是他离队后首次重返亚特兰大，鹰队亦为他制作影片欢迎杨格回家，但不料竟被古明加抢尽风头，后备上阵的他上半场便攻入7分4助攻4篮板，助力鹰队半场便以60:43取得领先，下半场更完全进入状态再攻入20，打入全场最高的27分外加7篮板4助攻2抄截，助力鹰队以119:98轻取巫师。

巫师今个转会期亦作出了不少交易，除了杨格外更从独行侠换到安东尼戴维斯(Anthony Davis)，然而2人在加盟后都还在养伤中，巫师在成绩上亦未必见起色，目前以16胜41负位列东岸13。
 

