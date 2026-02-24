专栏 桂神开波｜NBA 赛场的阿基里斯之踵：伤病为争冠路上最大绊脚石

伤病虽是竞技体育中无法避免的一部分，但若论对比赛影响之深远，NBA 无疑是众球类运动之首。究其原因，篮球比赛的本质决定了其残酷性：在相对狭小的场地内，十位拥有世界顶级体格与爆发力的巨人进行五对五的激烈对抗。与足球或棒球不同，NBA 球员在场上无处可以「藏身」，不可以像其他队际运动般在人群中偷鸡喘息回气。在现今强调「快打慢」的战术潮流下，球员必须时刻保持全速来回跑动与高空弹跳的爆发力，除了暂停与节间休息，体能消耗几乎无中断，这无疑将受伤风险推向极致。

此外，漫长的赛季亦是球员健康的试金石。常规赛长达 82 场，球员常需面对「背靠背」的连续两日紧凑赛程，甚至结束一场激战后即刻飞往另一城市作赛。在如此高强度的消耗下，球员极易出现疲劳性损伤。对于任何球队或者通常由三巨头支撑的球队而言，主力受伤往往是毁灭性的。一旦如近排帝皇队般痛失沙邦尼斯与拿维，或像76人的安比与前湖人及独行侠中锋戴维斯等「玻璃人」经常挂彩，球队战力恐瞬间折损三分之一，夺冠希望随之破灭。

正因如此，尽管联盟对轮休健康球员祭出重罚，许多球队仍选择在常规赛实施「策略性轮休」（Load Management）或摆烂（Tanking）。毕竟，东西岸前十名皆有机会争夺季后赛席位，常规赛仅是入场券，四月后的季后赛才是「打真军」的战场。历史证明，如米高佐敦般的传奇能成就霸业，除了超群技艺，更在于能避开如阿基里斯腱断裂及膝头ACL等严重性伤病。在NBA，健康往往比天赋更不可靠，却是通往冠军的唯一通行证。