NBA｜史密夫汤逊合轰51分 火箭125：105大破爵士升上西岸第三

周一进行的NBA常规赛， 火箭球员史密夫（Jabari Smith Jr.）和阿门汤逊（Amen Thompson）两人攻入51分，两人携手带领火箭在周一晚间以125：105大胜爵士。

史密夫首节手风极顺，单节独取14分，追平个人生涯最高得分纪录。他全场17射12中，包括6记三分球，贡献31分和9个篮板球。阿门汤逊效率同样惊人，9射8中，另加7个篮板球、3次助攻，攻入20分。凯文杜兰特（Kevin Durant）得到18分，并送出赛季新高的12次助攻。

火箭虽然首节出现9次失误，但凭著史密夫攻势，6射5中，单节独取14分，首节结束时已领先38：22。球队首节射中率高达66.7%，三分线外亦射入8球。爵士在第二节初段尝试反扑，打出一段13：2的攻势，但火箭迅即回应一段18：2的强攻，半场领先68：47。爵士前锋云斯威廉斯（Vince Williams Jr.）在第二节比赛中左膝受伤，需要由职员搀扶返回更衣室，其后未有再出场。

火箭第三节余下5分钟时，杜兰特的3分球将领先优势扩大至33分，爵士此后从未将分差缩窄至16分以内。最后火箭以125：105大胜爵士。 火箭凭借这场胜仗，战绩改写为35胜21负，升上西部联盟第三位。