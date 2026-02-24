Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜史密夫汤逊合轰51分 火箭125：105大破爵士升上西岸第三

篮球天地
更新时间：16:16 2026-02-24 HKT
发布时间：16:16 2026-02-24 HKT

周一进行的NBA常规赛， 火箭球员史密夫（Jabari Smith Jr.）和阿门汤逊（Amen Thompson）两人攻入51分，两人携手带领火箭在周一晚间以125：105大胜爵士。

史密夫首节手风极顺，单节独取14分，追平个人生涯最高得分纪录。他全场17射12中，包括6记三分球，贡献31分和9个篮板球。阿门汤逊效率同样惊人，9射8中，另加7个篮板球、3次助攻，攻入20分。凯文杜兰特（Kevin Durant）得到18分，并送出赛季新高的12次助攻。

火箭虽然首节出现9次失误，但凭著史密夫攻势，6射5中，单节独取14分，首节结束时已领先38：22。球队首节射中率高达66.7%，三分线外亦射入8球。爵士在第二节初段尝试反扑，打出一段13：2的攻势，但火箭迅即回应一段18：2的强攻，半场领先68：47。爵士前锋云斯威廉斯（Vince Williams Jr.）在第二节比赛中左膝受伤，需要由职员搀扶返回更衣室，其后未有再出场。

火箭第三节余下5分钟时，杜兰特的3分球将领先优势扩大至33分，爵士此后从未将分差缩窄至16分以内。最后火箭以125：105大胜爵士。 火箭凭借这场胜仗，战绩改写为35胜21负，升上西部联盟第三位。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
即时国际
22小时前
荃湾商场开年醒狮被批「Hea舞」 表演者现身吐苦水：底薪$600为爱发电｜Juicy叮
荃湾商场开年醒狮被批「Hea舞」 表演者现身吐苦水：底薪$600为爱发电｜Juicy叮
时事热话
6小时前
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
投资理财
11小时前
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
生活百科
22小时前
《欢乐今宵》女主持历恐怖车祸险破相  淡出近30年罕现身香港  与近半世纪生死之交聚首
《欢乐今宵》女主持历恐怖车祸险破相  淡出近30年罕现身香港  与近半世纪生死之交聚首
影视圈
8小时前
刘美贤冬奥会女子花式溜冰夺冠。中新社
中国观察：刘美贤母亲曝光 「中功」二姐
即时中国
8小时前
巴拿马临时接管两座港口 长和斥行动不合法 「员工不得沟通 否则面临检控」
01:15
巴拿马临时接管两座港口 长和斥行动不合法 「员工不得沟通 否则面临检控」
商业创科
6小时前
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
影视圈
22小时前
财政预算案2026︱电动车「一换一」传取消？业界：已准备通宵营业试车 倘取消生意势「半年寒冬」
社会
6小时前
前上市公司主席晒英护照称「零用途」 Hashtag「只系装饰品」「废物利用」掀议｜Juicy叮
前上市公司主席晒英护照称「零用途」 Hashtag「只系装饰品」「废物利用」掀议｜Juicy叮
时事热话
3小时前