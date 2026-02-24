NBA｜云班耶马仅用160场送联盟29队火锅 率马刺作客114:103击败东岸龙头活塞

NBA周一上演强强碰头，由西岸第二的马刺作客踢馆东岸龙头活塞，今次亦是2支球队今季首度碰头，但客军今战火力全开，先发5虎全员得分上双，有华素尔(Devin Vassell)轰28分外，另外有云班耶马(Victor Wembanyama)攻入21分外加6阻攻，助力马刺以114:103挫活塞。

云班耶马年仅22岁赠联盟29队封阻

今战早段双方斗得相当火热，首节一开局马刺便曾打出一波14:2的攻势，但随后活塞亦开始入局，双方开始陷入缠斗，半场打完马刺凭着有华素尔狂轰5球3分以57:55领先，易篮后马刺手感持续升温，末节华素尔持续在外线开火，加上云班耶马单节攻入11分下，最终助力马刺以114:103击败活塞，豪取目前联盟最佳的9连胜。今战马刺在活塞的强硬防守下，仍以出色的表现击败对手，云班耶马赛后表示活塞打的是强硬篮球，也十分享受这样的比赛，他也表示：「今场是一次很好的考验，而今晚我们证明了球队的进步和潜力。」

云班耶马今战也展现出作为联盟顶尖防守球员的能力，年仅22岁并只用160场便完成对全联盟29支球队送出阻攻，今场他亦贡献21分并抓下17篮板外加6阻攻，展现出禁区的住在能力，另外有华素尔攻入全场最高的28分外加4助攻。而活塞方面则有杜伦(Jalen Duren)攻入全队最高的25分14篮板，根宁咸(Cade Cunningham)今战手感冰冷，26投仅5中攻入16分。

