NBA｜速龙作客122：94大破公鹿 曲奇利轰32分终止对手3连胜

速龙周日凭借后卫曲奇利（Immanuel Quickley）的出色发挥，作客以122：94大胜公鹿，终结对手的三连胜走势。公鹿主力「字母哥」安迪杜古普（Giannis Antetokounmpo） 继续因伤缺阵，球队战斗力大受影响，主场惨败而回。

速龙今仗进攻行云流水，后卫曲奇利手感火热，全场攻入32分，三分球11射5中，并交出9次助攻和3个篮板球，成为球队大胜的头号功臣。速龙在第三节开头被公鹿追至仅落后3分，但他们随即站稳阵脚，打出一段10：0的攻势重新拉开比分，并带着19分优势进入最后一节，令比赛再无悬念。特积臣戴维斯（Trayce Jackson-Davis）在比赛余下1分23秒的一记扣篮，更将领先优势扩大至全场最多的31分。最后速龙以122：94大胜公鹿，终结对手的三连胜走势。

公鹿方面，「字母哥」因右小腿拉伤已连续缺席第11场比赛，球队攻守实力大打折扣。此役虽有劳宁斯（Ryan Rollins）和波特二世（Kevin Porter Jr.）各取21分领军，但不足以扭转战局。数据显示，「字母哥」在阵时球队战绩为15胜15负，他缺阵的比赛公鹿仅得9胜16负，足见其对球队的重要性。