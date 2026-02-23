NBA｜速龙作客122：94大破公鹿 曲奇利轰32分终止对手3连胜
更新时间：16:40 2026-02-23 HKT
发布时间：16:40 2026-02-23 HKT
发布时间：16:40 2026-02-23 HKT
速龙周日凭借后卫曲奇利（Immanuel Quickley）的出色发挥，作客以122：94大胜公鹿，终结对手的三连胜走势。公鹿主力「字母哥」安迪杜古普（Giannis Antetokounmpo） 继续因伤缺阵，球队战斗力大受影响，主场惨败而回。
速龙今仗进攻行云流水，后卫曲奇利手感火热，全场攻入32分，三分球11射5中，并交出9次助攻和3个篮板球，成为球队大胜的头号功臣。速龙在第三节开头被公鹿追至仅落后3分，但他们随即站稳阵脚，打出一段10：0的攻势重新拉开比分，并带着19分优势进入最后一节，令比赛再无悬念。特积臣戴维斯（Trayce Jackson-Davis）在比赛余下1分23秒的一记扣篮，更将领先优势扩大至全场最多的31分。最后速龙以122：94大胜公鹿，终结对手的三连胜走势。
公鹿方面，「字母哥」因右小腿拉伤已连续缺席第11场比赛，球队攻守实力大打折扣。此役虽有劳宁斯（Ryan Rollins）和波特二世（Kevin Porter Jr.）各取21分领军，但不足以扭转战局。数据显示，「字母哥」在阵时球队战绩为15胜15负，他缺阵的比赛公鹿仅得9胜16负，足见其对球队的重要性。
最Hit
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
2026-02-22 14:40 HKT
跨代共融在房协 全方位提升社区幸福感
9小时前
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
2026-02-21 17:07 HKT
深圳全新免费巴士线！莲塘/福田/皇岗口岸 直达盐田商场+小梅沙海洋世界 每日通行
2026-02-22 17:10 HKT