Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBL｜香港⾦⽜作客逆转盐南苏科雄狮 报回今季⼀败之仇

篮球天地
更新时间：09:55 2026-02-23 HKT
发布时间：09:55 2026-02-23 HKT

香港⾦⽜周日（22 ⽇）于 2025-26 年全国男⼦篮球联赛（NBL）常规赛，在⼀度落后 16 分的劣势下，成功以 103：90 反胜盐南苏科雄狮，在⾺年有个好开始！

经过农历新年假期的短暂休息，香港⾦⽜重返 NBL 战场的⾸战便迎来硬仗，对⼿是今季唯⼀战胜过他们的盐南苏科雄狮。今场比赛，⾦⽜派出巴尔文（Ondřej Balvín）、厄特尔⼆世（Michael Ertel II）、刁展望、孙晨然及张祖铭作为先发阵容。

比赛开局，香港⾦⽜表现慢热，进攻失灵且防守出现失误，开赛便被对⼿打出 14：0攻势，靠刁展望轰入三分球开斋「⽌⾎」。随后香港⾦⽜逐渐找回状态。当比分战⾄10：25 时，董健射入三分，阿诺斯克亦接连轰进三分再加上⼀记⼤⼒灌篮，带领球队在⾸节末段打出 11：4 攻势，将比分缩⼩⾄ 21：29，仅落后单位数比分。

进入第⼆节，⾦⽜的表现明显有所回升，与主队打成均势。美⾂钟斯（Mason Jones）和阿诺斯克（E.J. Anosike）成为关键⼈物，两⼈轮流得分，分别在此节贡献 10 分和9 分，帮助香港⾦⽜再收窄分差，以 47：51 落后 4 分进入更衣室。

下半场，香港⾦⽜经过主教练解立彬的调整后，攻守两端均有提升。美⾂钟斯和阿诺斯克继续保持⾼效表现，加上卢杜伟的三分箭，香港⾦⽜打出⼀波 16：0 攻势，将比分反超⾄ 68：56，并在第三节以 30：16 的单节比分，带著 10 分领先进入最后⼀节。进入决胜节，香港⾦⽜主导比赛节奏，虽然对⼿⼀度将差距缩⼩⾄ 5 分，但香港⾦⽜稳住局⾯，最终以 103：90 逆转取胜，报回今季被对⼿击败的⼀箭之仇。

美⾂钟斯和阿诺斯克无疑是⾦⽜赢得此场比赛的最⼤功⾂。美⾂钟斯全场交出 26 分、10 助攻及 6 篮板，⽽阿诺斯克则贡献 31 分、8 篮板，⼆⼈的⾼效表现合⼒贡献了全队的关键得分。

香港⾦⽜主教练解立彬表⽰：「要感谢球员今天在防守端，以及进攻的执⾏性上，⼤家都非常统⼀和团结。今天开局打得有点紧，在思想上有⼀些包袱，进入常规赛冲刺的阶段，希望⼤家保持专注度，把后⾯的比赛打好。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
饮食
20小时前
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
深圳全新免费巴士线！莲塘/福田/皇岗口岸 直达盐田商场+小梅沙海洋世界 每日通行
深圳全新免费巴士线！莲塘/福田/皇岗口岸 直达盐田商场+小梅沙海洋世界 每日通行
旅游
17小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
3小时前
00:43
天气︱回南天将至 一连8日相对湿度高达95% 天文台料周五起连落4日雨
社会
22小时前
04:08
星岛申诉王｜香港山野悲歌 飞鹅山执避孕套+2000支烟头 净山义工：心痛香港
申诉热话
3小时前
财政预算案．前瞻︱电动车「一换一」计划取消？1月登记数字暴升 议员业界吁勿一刀切
政情
4小时前
李嘉欣15岁儿子返港团年 Jayden身高直逼190cm 网民观察样貌指「判若两人」？
李嘉欣15岁儿子返港团年 Jayden身高直逼190cm 网民观察样貌指「判若两人」？
影视圈
15小时前
假如今日有100万元 你会买甚么？ 关焯照：15%押注Alphabet｜百万仓
拥100万资金买股好过买楼 关焯照看好银行及地产股 15%押注一只AI股｜百万仓
投资理财
5小时前
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
生活百科
2026-02-21 10:00 HKT