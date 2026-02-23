NBL｜香港⾦⽜作客逆转盐南苏科雄狮 报回今季⼀败之仇

香港⾦⽜周日（22 ⽇）于 2025-26 年全国男⼦篮球联赛（NBL）常规赛，在⼀度落后 16 分的劣势下，成功以 103：90 反胜盐南苏科雄狮，在⾺年有个好开始！

经过农历新年假期的短暂休息，香港⾦⽜重返 NBL 战场的⾸战便迎来硬仗，对⼿是今季唯⼀战胜过他们的盐南苏科雄狮。今场比赛，⾦⽜派出巴尔文（Ondřej Balvín）、厄特尔⼆世（Michael Ertel II）、刁展望、孙晨然及张祖铭作为先发阵容。

比赛开局，香港⾦⽜表现慢热，进攻失灵且防守出现失误，开赛便被对⼿打出 14：0攻势，靠刁展望轰入三分球开斋「⽌⾎」。随后香港⾦⽜逐渐找回状态。当比分战⾄10：25 时，董健射入三分，阿诺斯克亦接连轰进三分再加上⼀记⼤⼒灌篮，带领球队在⾸节末段打出 11：4 攻势，将比分缩⼩⾄ 21：29，仅落后单位数比分。

进入第⼆节，⾦⽜的表现明显有所回升，与主队打成均势。美⾂钟斯（Mason Jones）和阿诺斯克（E.J. Anosike）成为关键⼈物，两⼈轮流得分，分别在此节贡献 10 分和9 分，帮助香港⾦⽜再收窄分差，以 47：51 落后 4 分进入更衣室。

下半场，香港⾦⽜经过主教练解立彬的调整后，攻守两端均有提升。美⾂钟斯和阿诺斯克继续保持⾼效表现，加上卢杜伟的三分箭，香港⾦⽜打出⼀波 16：0 攻势，将比分反超⾄ 68：56，并在第三节以 30：16 的单节比分，带著 10 分领先进入最后⼀节。进入决胜节，香港⾦⽜主导比赛节奏，虽然对⼿⼀度将差距缩⼩⾄ 5 分，但香港⾦⽜稳住局⾯，最终以 103：90 逆转取胜，报回今季被对⼿击败的⼀箭之仇。

美⾂钟斯和阿诺斯克无疑是⾦⽜赢得此场比赛的最⼤功⾂。美⾂钟斯全场交出 26 分、10 助攻及 6 篮板，⽽阿诺斯克则贡献 31 分、8 篮板，⼆⼈的⾼效表现合⼒贡献了全队的关键得分。

香港⾦⽜主教练解立彬表⽰：「要感谢球员今天在防守端，以及进攻的执⾏性上，⼤家都非常统⼀和团结。今天开局打得有点紧，在思想上有⼀些包袱，进入常规赛冲刺的阶段，希望⼤家保持专注度，把后⾯的比赛打好。」