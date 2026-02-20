Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA│朴辛基斯首次为勇士披甲 出场17分钟得12分 惜不敌旧主塞尔特人

篮球天地
更新时间：17:47 2026-02-20 HKT
发布时间：17:47 2026-02-20 HKT

月初被鹰队交易到勇士的明星中锋朴辛基斯(Kristaps Porzingis)，周四NBA伤瘉复出，为新东家首次披甲。此子首秀对手是旧主塞尔特人，他出场17分钟高效攻入12分，可惜球队在主场输110:121，未能以胜仗贺第一击，但他满意自己的演出，并指希望有更多上阵时间。

朴辛基斯首次披甲得12分

朴辛基斯月初交易至勇士后，因为受膝伤困扰，延至周四主场对其旧主塞尔特人时才复出。他的出场时间受到限制，整场比赛仅出场17分钟，开局比较慢热，前2次出手皆落空，但下半场找到手感，攻入两个远程3分，还两次低位单打得手，最终收录12分。然而勇士在当家史堤芬居利继续受伤倦勤下，以11分之差不敌绿军，收录2连败。

勇士不敌塞尔特人录2连败

30岁的朴辛基斯首次出场表现不俗，他矢言感觉不俗：「我的感觉还不错，但远称不上完美。毕竟相隔这么久迎来复出首场比赛，我恢复了些许能量，现在感觉很好。」同时他希望之后有更多上阵时间，在场上显示价值。

