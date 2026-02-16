NBA｜NBA主席萧华再提摆球队摆烂 直指现时选秀制度落后拟作改革

早前溜马和爵士因被联盟认定违反轮换规定刻意「摆烂」而遭罚款，NBA主席萧华(Adam Silver)在全明星赛前出席记者会重提球队为争取更高选秀权摆烂的问题，他直指现在的选秀制度已过时，并指球队将补偿的制度变为不劳而获的机会，有必要时会更改现行的选秀制度。

NBA主席萧华(Adam Silver)在全明星赛前出席记者会重提球队为争取更高选秀权摆烂的问题。路透社

萧华考虑更加选秀制度杜绝球队摆烂

近期联盟开始打击球队刻意摆烂行为，早前就有爵士和溜马分别被罚款50万和10万美金，萧华出席记者会时直言：「明星赛已有75年历史了，联盟亦都已经80岁，是时候重新检视一下我们现行的选秀制度是否过时，我们需要一个公平分配球员的系统。」

萧华提到曾与球队教练和总管讨论，不能够断定排在联盟最后的球队和第22名的差距是否真的有那么大，尤其是在有球队刻意摆烂的情况下，他表示：「奖励机制没有适当匹配，体育界的传统是表现最差的球队获得优先选秀权，任何经济学家都会认为这是一种反向的奖励机制。」并表示联盟正在考虑多种选秀改革方案以应对现在的问题。

下月正式讨论扩军 称暂无主场搬迁的方案

而在记者会中萧华也提到扩军的问题，他指联盟将于下月讨论，纵使萧华未有在记者会提及，但有指西雅图和拉斯维加斯仍是呼声最大的选址，他也特意指目前并没有主场搬迁的方案。