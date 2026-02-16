NBA｜41岁勒邦占士还能再战? 表示未知今季后会否继续打
更新时间：13:00 2026-02-16 HKT
发布时间：13:00 2026-02-16 HKT
今季焦点之一是「大帝」勒邦占士(LeBron James)会否在今季后选择退役，在全明星赛前占士在被问到相关问题，他则透露尚未有决定，称目前专注在帮助湖人闯入季后赛。
「大帝」或迎第24季？占士称未决定退役未
今季41岁的占士迎来自己在NBA的第23个赛季，周日在他将出战生涯第22次全明星赛前受访再被问到关于退役的问题时，他则透露未决定会否出战第24季，并表示：「是的，现在我只想生活，当我知道的时候，你们就会知道，我现在并未有头绪，我现在只想过好生活。」占士也提到今季在湖人焦点并不在自己，而是整个团队并表示要开始为季后赛冲刺，他说：「这不是只在于我，现在是时候为季后赛作准备，一样的动力和心态，我们已经跑完马拉松，现在是时候作冲刺。」
湖人目前以33胜21负的成绩，排在西岸第5位。而占士今季虽未能出战65场，无缘今季的奖项，但也本季平均也能得到22分、7.1助攻、5.8篮板及1.1次抄截，世反应出大第仍有一战之力。
