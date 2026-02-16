学界精英篮球｜男拔卫冕冠军 夺冠共8次创比赛历史 梁浚朗夺MVP领军男拔53：47破裘锦秋

全港学界精英篮球比赛周日（15号）于启德体艺馆竞技场圆满落幕，拔萃男书院在男子组决赛以53：47胜裘锦秋中学（葵涌），成功卫冕冠军，成为改制后首间卫冕的男子组学校，同时以8次夺冠成为历来夺冠次数最多的学校。

上午男子组季军战，张振兴伉俪书院以86：79击败圣若瑟书院。 港队足球员颜卓彬担任开场嘉宾向一众年轻球员致词鼓励，勉励他们在场上相信自己，战到最后、永不言弃。在追逐梦想的路上，继续勇往直前。

男拔首节领先16：13，第二节余下3分20秒梁浚朗射入三分，助球队拉开至25：15的10分优势。然而裘锦秋未有放弃，第三节余下37秒吕泽盛跳投追平35：35，裘锦秋完第三节更反先38：35。最后一节战况紧凑，男拔黄卓禧于余下7分08秒跳投追平40：40；裘锦秋何青孺于3分27秒反超45：44。关键时刻，男拔陈献驹于完场前4秒两罚全中，最终男拔以53：47锁定胜局。

男拔队长梁浚朗赛后获选为男子组MVP，他直言卫冕意义重大：「今次是学校第8个精英赛冠军，系最多嘅精英赛冠军，好有历史价值。」他透露球队在九龙D1学界决赛失利后痛定思痛：「我哋之后反省咗边度做得唔好，心态上面，之后好积极训练，每个礼拜加四次练习，为咗呢个精英赛冠军。」谈及决赛末段一度落后，梁浚朗承认有紧张：「体能上有啲不足，令到下半场对方入咗好多波。」他又指球队三分之二成员均为DSE考生：「佢哋上年未试过有咁多出场时间，呢个系我哋大家喊出嚟嘅其中一个原因。」他最后向队友送上温馨祝福：「多谢大家，开始温书啦，准备DSE！」

记者、摄影：廖伟业