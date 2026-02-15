学界精英篮球｜协恩11连霸写传奇 梁瑞昕夺MVP助协恩 72：43胜英华

全港学界精英篮球比赛周日（15号）于启德体艺馆竞技场圆满落幕，协恩中学在女子组决赛以72：43大胜英华女学校，连续11年称霸，写下「11连霸」辉煌篇章。两届奥运金牌得主张家朗亲临现场观战，见证学界篮球盛事。

比赛开始前，港队守门员叶鸿辉向年轻球员致词，勉励她们坚持梦想，为赛事增添感动时刻。决赛过程紧凑，协恩开局已展现王者霸气。第一节余下3分18秒，刘衍彤跳射得手，协助球队拉开至16：5的双位数优势，首节协恩领先21：9。第二节英华力图收复失地，但协恩始终保持15分差距，完半场领先36：21。换边后协恩继续掌控战局，第三节余下3分48秒，吴凯晴跳投射命中，将比分拉开至48：27，领先优势扩大到20分，锁定胜局。最后一节协恩未见放松，完场前2分17秒，容靖尧转身跳投得手，比分改写成68：38，领先优势达30分，最终协恩以72：43大胜而回。

协恩队长梁瑞昕攻入全场最高17分，赛后获选为女子组MVP。她坦言开局慢热因过早犯规影响发挥：「自己对这场比赛好紧张，早段犯规令教练调动受限制，真系好唔抵。」幸得三位教练半场鼓励：「他们叫我专注进攻防守，信任队友，多谢他们继续给予信心。」谈及协恩12连霸，梁瑞昕感触道：「今年有队友是最后一年，这个冠军对我们意义重大。好开心与这班队友一齐经历高低起跌，练波辛苦但场外玩得开心，所以都好多回忆。」队友罗卓颖及刘衍彤分别贡献14分及13分，携手为协恩锁定胜局。

上午女子组季军战，拔萃女书院凭郦珈璐全场27分的关键三分，以62：55击败有三人交出「双双」数据的港大同学会书院，相隔一届再夺季军。

记者、摄影：廖伟业