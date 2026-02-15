NBA｜连纳神奇复出三夺三分王 平名宿大鸟布特纪录

NBA全明星周末周六上演各项技巧挑战赛，当中三分球大赛出现了令人意想不到的冠军。因跟腱撕裂伤势而整季报销的拓荒者球星连纳（Damian Lillard），竟奇迹般地伤愈复出参赛，并在决赛轮射入29分，力压太阳的保卡（Devin Booker）及黄蜂新秀肯尼普（Kon Knueppel），过去四年内第三度封王，追平名宿「大鸟」布特（Larry Bird）的纪录。

连纳第3次当明星赛3分王。美联社

连纳参赛源自一个玩笑

现年35岁的连纳，自去年四月季后赛左脚跟腱撕裂后，一直处于漫长的康复期，今季未曾为拓荒者上阵。他赛后笑言这次参赛源于一个玩笑，早前与NBA高层利云（Michael Levine）闲聊时，开玩笑说：「如果三分赛需要人，我可以随时顶上。」没想到其后真的有参赛者退出，利云随即向连纳发出邀请，他亦答应。连纳补充：「由于今年一直在养伤，身心都非常「新鲜」，因此很兴奋能参与其中。」

保卡坦言对落败耿耿于怀

连纳是继2005年的李安纳（Voshon Lenard）后，第二位在跟腱撕裂康复期间参加三分赛的球员。他在决赛中面对严峻挑战，保卡在首轮以30分领先，连纳和肯尼普则以27分晋级。决赛轮，连纳射入29分，而最后出场的保卡在剩下最后三球 「Money Ball」（每球值两分）时已取得27分，本有机会反超，可惜三球全失饮恨而回。保卡赛后坦言：「这次失利会让我

耿耿于怀好一阵子。」

连纳的胜利，再次证明了现代医学昌明，跟腱撕裂已非昔日的「球员杀手」。他表示，这已不是过去那种会终结职业生涯的伤患，只要努力康复，球员完全可以重返巅峰。

基桑庄逊当入樽王

在三分赛后，纽约人队夺得了投篮之星挑战赛的冠军。而当晚压轴的入樽赛，则由迈阿密热火的二年级前锋基桑庄逊（Keshad Johnson）夺得。他在决赛中击败马刺新秀卡达拜仁（Carter Bryant）。拜仁虽在比赛中完成了全晚唯一一个满分50分的入樽，但在决赛最后一扣失手。庄逊则凭借一记从地板反弹后，胯下换手再反身入樽的精彩动作，锁定冠军。