Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜连纳神奇复出三夺三分王 平名宿大鸟布特纪录

篮球天地
更新时间：16:58 2026-02-15 HKT
发布时间：16:58 2026-02-15 HKT

NBA全明星周末周六上演各项技巧挑战赛，当中三分球大赛出现了令人意想不到的冠军。因跟腱撕裂伤势而整季报销的拓荒者球星连纳（Damian Lillard），竟奇迹般地伤愈复出参赛，并在决赛轮射入29分，力压太阳的保卡（Devin Booker）及黄蜂新秀肯尼普（Kon Knueppel），过去四年内第三度封王，追平名宿「大鸟」布特（Larry Bird）的纪录。

连纳第3次当明星赛3分王。美联社
连纳第3次当明星赛3分王。美联社

连纳参赛源自一个玩笑

现年35岁的连纳，自去年四月季后赛左脚跟腱撕裂后，一直处于漫长的康复期，今季未曾为拓荒者上阵。他赛后笑言这次参赛源于一个玩笑，早前与NBA高层利云（Michael Levine）闲聊时，开玩笑说：「如果三分赛需要人，我可以随时顶上。」没想到其后真的有参赛者退出，利云随即向连纳发出邀请，他亦答应。连纳补充：「由于今年一直在养伤，身心都非常「新鲜」，因此很兴奋能参与其中。」

保卡坦言对落败耿耿于怀

连纳是继2005年的李安纳（Voshon Lenard）后，第二位在跟腱撕裂康复期间参加三分赛的球员。他在决赛中面对严峻挑战，保卡在首轮以30分领先，连纳和肯尼普则以27分晋级。决赛轮，连纳射入29分，而最后出场的保卡在剩下最后三球 「Money Ball」（每球值两分）时已取得27分，本有机会反超，可惜三球全失饮恨而回。保卡赛后坦言：「这次失利会让我
耿耿于怀好一阵子。」

连纳的胜利，再次证明了现代医学昌明，跟腱撕裂已非昔日的「球员杀手」。他表示，这已不是过去那种会终结职业生涯的伤患，只要努力康复，球员完全可以重返巅峰。

基桑庄逊当入樽王

在三分赛后，纽约人队夺得了投篮之星挑战赛的冠军。而当晚压轴的入樽赛，则由迈阿密热火的二年级前锋基桑庄逊（Keshad Johnson）夺得。他在决赛中击败马刺新秀卡达拜仁（Carter Bryant）。拜仁虽在比赛中完成了全晚唯一一个满分50分的入樽，但在决赛最后一扣失手。庄逊则凭借一记从地板反弹后，胯下换手再反身入樽的精彩动作，锁定冠军。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
2026-02-14 15:10 HKT
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
社会
18小时前
赵希洛情人节宣布结婚  上载巴黎婚照老公首度入镜  性感人妻爸爸传经营石油生意
01:15
赵希洛情人节宣布结婚  上载巴黎婚照老公首度入镜  性感人妻爸爸传经营石油生意
影视圈
6小时前
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
饮食
5小时前
大埔新娘潭路单车失控自炒　49岁男子伤重死亡
大埔新娘潭路单车失控自炒　49岁男子伤重死亡
突发
42分钟前
除夕天气︱过年着短袖？明日最高26度、新界多区见3字头 或成四分三世纪以来最暖大除夕
00:57
除夕天气︱过年着短袖？明日最高26度、新界多区见3字头 或成四分三世纪以来最暖大除夕
社会
3小时前
fb车cam L（香港群组）影片截图
00:50
维园年宵内地男疑「打荷包」断正 被逮获对质爆金句：说普通话
突发
4小时前
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
影视圈
21小时前
深圳好去处2026｜50大深圳一日游推介！Minisoland开幕！最新商场/超市/饮茶/亲子玩乐 福田/莲塘/罗湖/深圳湾地铁沿线
深圳好去处2026｜50大深圳一日游推介！Minisoland开幕！最新商场/超市/饮茶/亲子玩乐 福田/莲塘/罗湖/深圳湾地铁沿线
旅游
6小时前
新皇岗口岸传七·一启用庆回归。小红书@安安 Anna/豆豆爱抹茶
新皇岗口岸︱传七·一启用庆回归 内地社媒现倒数照片
即时中国
8小时前