Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《星光熠熠耀篮坛：从荣誉之战到娱乐盛宴》

篮球天地
更新时间：20:30 2026-02-15 HKT
发布时间：20:30 2026-02-15 HKT

自1963/64球季起，笔者便与NBA全明星赛结下不解之缘。今年适逢第75届盛事，回首往昔，东西岸对决总是火药味十足，球员为荣誉争崩头，寸土必争。然而，随着商业化发展，球员身价亿万，球队与经理人为保资产，往往叮嘱球员「锡身」，令赛事逐渐演变成一场以娱乐为主的「耍乐」骚。虽少了昔日的肉搏，却多了几分表演味，这也是时代变迁的见证。
今届全明星周焦点多多，尤以周六单项赛最为吸睛。三分大赛中，老将连纳（Damian Lillard）上演王者归来。这位曾转战公鹿、现已重返母会拓荒者的神射手，在决赛轮狂轰29分，力压凤凰城的保卡（Devin Booker）夺冠，更平了「大鸟」布特（Larry Bird）三夺三分王的纪录，尽显功架。Shooting Stars投篮大赛方面，纽约人亦不遑多让，由谢伦般臣（Jalen Brunson）、唐斯（Karl-Anthony Towns）伙拍名宿侯斯顿（Allan Houston）组成的队伍，凭借精准远射力压「夏柏父子兵」等劲旅夺魁。至于备受瞩目的入樽赛，迈亚密热火队的基桑庄逊（Keshad Johnson）表现最为抢镜，这位爱跳舞、爱炫技的年轻人在决赛以一记满分50分的入樽技惊四座，荣膺2026年入樽王。
全明星赛的压轴正赛将于香港时间周一上演。今届赛制更见新意，究竟是美国星队、条纹队还是世界队能笑到最后？笔者建议球迷安坐家中，收听我既老拍档张丕德的专业评述，一同见证这场篮坛盛宴。过完年，下周再会。 黄兴桂

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
2026-02-14 15:10 HKT
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
社会
22小时前
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
饮食
9小时前
除夕天气︱过年着短袖？明日最高26度、新界多区见3字头 或成四分三世纪以来最暖大除夕
00:57
天气︱过年着短袖？26.9℃平年廿八最高纪录 明日新界多区见3字头 或成四分三世纪以来最暖大除夕
社会
3小时前
刘德华夫妇被爆私下互动 朱丽倩焦急呼喊「Andy」 前空姐揭秘：被他老婆用书甩了两下
刘德华夫妇被爆私下互动 朱丽倩焦急呼喊「Andy」 前空姐揭秘：被他老婆用书甩了两下
影视圈
6小时前
00:47
大阪道顿堀斩人案︱酿3死伤20岁疑凶被拘 中国驻大阪总领馆：近期避免前往日本
即时国际
10小时前
赵希洛结婚丨母为前艺人梁小玲 赵希洛曾夺最佳女配角被封「御用癫婆」 离巢豪言不怕失TVB大靠山
赵希洛结婚丨母为前艺人梁小玲 赵希洛曾夺最佳女配角被封「御用癫婆」 离巢豪言不怕失TVB大靠山
影视圈
7小时前
港铁钻石山站大叔夹车门 神力「排云掌」劲力撑开 后续发展网民始料不及｜Juicy叮
港铁钻石山站大叔夹车门 神力「排云掌」劲力撑开 后续发展网民始料不及｜Juicy叮
时事热话
5小时前
赵希洛情人节宣布结婚  上载巴黎婚照老公首度入镜  性感人妻爸爸传经营石油生意
01:15
赵希洛情人节宣布结婚  上载巴黎婚照老公首度入镜  性感人妻爸爸传经营石油生意
影视圈
10小时前
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
影视圈
2026-02-14 19:30 HKT