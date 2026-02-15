《星光熠熠耀篮坛：从荣誉之战到娱乐盛宴》

自1963/64球季起，笔者便与NBA全明星赛结下不解之缘。今年适逢第75届盛事，回首往昔，东西岸对决总是火药味十足，球员为荣誉争崩头，寸土必争。然而，随着商业化发展，球员身价亿万，球队与经理人为保资产，往往叮嘱球员「锡身」，令赛事逐渐演变成一场以娱乐为主的「耍乐」骚。虽少了昔日的肉搏，却多了几分表演味，这也是时代变迁的见证。

今届全明星周焦点多多，尤以周六单项赛最为吸睛。三分大赛中，老将连纳（Damian Lillard）上演王者归来。这位曾转战公鹿、现已重返母会拓荒者的神射手，在决赛轮狂轰29分，力压凤凰城的保卡（Devin Booker）夺冠，更平了「大鸟」布特（Larry Bird）三夺三分王的纪录，尽显功架。Shooting Stars投篮大赛方面，纽约人亦不遑多让，由谢伦般臣（Jalen Brunson）、唐斯（Karl-Anthony Towns）伙拍名宿侯斯顿（Allan Houston）组成的队伍，凭借精准远射力压「夏柏父子兵」等劲旅夺魁。至于备受瞩目的入樽赛，迈亚密热火队的基桑庄逊（Keshad Johnson）表现最为抢镜，这位爱跳舞、爱炫技的年轻人在决赛以一记满分50分的入樽技惊四座，荣膺2026年入樽王。

全明星赛的压轴正赛将于香港时间周一上演。今届赛制更见新意，究竟是美国星队、条纹队还是世界队能笑到最后？笔者建议球迷安坐家中，收听我既老拍档张丕德的专业评述，一同见证这场篮坛盛宴。过完年，下周再会。 黄兴桂