NBA全明星│名人赛重演Linsanity经典时刻 林书豪射入「八分波」│有片

NBA全明星周末于周五拉开序幕，先上演名人赛和新星挑战赛。在NBA全明星名人赛中，前纽约人星将林书豪更重演「林来疯」(Linsanity)的经典时刻，在末节关键时间投入一记「八分波」，带领由字母哥安迪杜古普领军的字母哥队以65:58击败由喜剧演员安东尼安达臣带队的安东尼队。

林书豪关键时刻射入「八分波」

由林书豪、巴西世界杯冠军成员卡富、中国艺人王鹤棣组成的字母哥队，上半场一度落后14分，但下半场全力反扑，完成第3节追成41平手。到决胜第4节，曾效力纽约人、湖人和火箭等NBA球队的林书豪，在关键时刻重演Linsanity，当时字母哥队仅领先2分，他在波浪形的四分线外出手射入，由于字母哥队教练在该节启动「双倍时间」，这个「四分波」就变成「八分波」，一下子将领先优势扩大至10分，比赛亦立即变得无悬念，字母哥队最终以7分之差取胜。