NBA｜溜马、爵士摆烂太出面 联盟罚款惩戒相关行为

今届2026年度NBA选秀大会盛传是罕见的选秀大年，多支冲击季后赛无望和正直重建期的队伍亦会开始调整阵容，令球队跌到一个比较合的位置去寻求更高的顺位，然而溜马和爵士貌似「摆烂」太明显遭联盟重罚10万和50万美金。

爵士遭重罚50万美金。AFP

溜马、爵士违反轮休政策 遭联盟罚款惩戒

NBA声明指出爵士分别在2月7日对魔术和2月9日对热火的比赛中，第4节直接收起麦健伦(Lauri Markkanen)和谢伦积逊(Jaren Jackson Jr.)，联盟认定在2人可以上场下加上胜负尚未确认，相关行为已违反联盟球员参赛政策，因此重罚50万美金。

溜马因违反联盟的轮换政策罚款10万美金。AFP

而溜马则根据调查显示，在2月3日对爵士一战中，球队安排施亚甘(Pascal Siakam)和另外2名首发球员休息，联盟表示球队本应可以根据联盟医疗标准以限制上场时间出战，或可安排其他合适场次休息，因此违反联盟的轮换政策罚款10万美金。

NBA主席萧华在声明中表示将与竞赛委员会及理事会合作，更进一步杜绝相关行为。AFP

值得一提是，上述提到的赛事2队都成功取胜，联盟强调处分与胜负无关，NBA主席萧华(Adam Silver)在声明中指出：「这种将选秀顺位置于胜负之上的公然行为破坏了NBA的竞技根基，我们将对任何进一步损害比赛公正性的行为予以相应回应。」他亦表示将与竞赛委员会及理事会合作，更进一步杜绝相关行为。