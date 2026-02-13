NBA｜先遇ACL撕裂再患睪丸癌 24年选秀图比治终迎雷霆首战

周四NBA雷霆主场迎战公鹿，在基𠎀奥斯亚历山大(Shai Gilgeous-Alexander, SGA)和谢伦威廉(Jalen Williams)斯皆因伤缺席下，雷霆最终以93:110不敌同样阵中大将安迪杜古普(Giannis Antetokounmpo)缺席下的公鹿，但今日另一焦点并不在胜负上，而是雷霆的20岁后卫图比治(Nikola Topić)，在先经历完左膝前十字韧带(ACL)部分撕裂，再罹患睪丸癌后完全康复，终于迎来NBA生涯首秀。

欧洲天才后卫图比治起步坎坷 历经伤病终迎NBA首秀

雷霆今战虽然在2大主力齐缺席下早段都紧咬着比分，但在去到后段单靠贺姆格连(Chet Holmgren)火力明显不足，最终仍以93:110不敌公鹿，但今战另一焦点是24年首轮第12顺位被雷霆选上的图比治迎来生涯首秀，引起主场球迷全场鼓掌和欢呼支持，他全场攻入2分、1篮板1助攻。

图比治上周被下放至雷霆G联赛姊妹队奥克拉荷马蓝色进行实战调整。AFP

现年20岁的图比治出身在塞尔维亚，他在2022年以16岁又235日之龄在欧洲联赛上阵，成为联赛史上最年轻上阵球员，他在被雷霆选上时已因ACL部分撕裂，导致2024-25年整个新秀赛季报销，上年雷霆夺冠因他也在球员名单中因此也获得了冠军戎指，成首位没打任何比赛就夺冠的球员。去年暑假图比治终于痊愈亦有出战夏季联赛，在整装待发之际却又确认罹患睪丸癌，需要无限期缺阵接受化疗，在上周终传好消息，图比治被下放至雷霆G联赛姊妹队奥克拉荷马蓝色进行实战调整，今战终于久违地迎来NBA生涯首秀。

目前雷霆深受伤病问题困扰，阵中多名大将因伤退下火线，及时复出的图比尔相信除了可获更多出场机会外，也能够纾缓雷霆的伤病问题。