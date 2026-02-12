Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜李安纳准绝杀致胜 快艇105:102逆转成功复仇火箭

篮球天地
更新时间：15:48 2026-02-12 HKT
发布时间：15:48 2026-02-12 HKT

NBA周三快艇背靠背作客再撼火箭，火箭曾一度领先快艇15分，但客队凭着李安纳(Kawhi Leonard)在第4节攻入19分，再加上命中关键准绝杀2+1下，成功以105:102反胜火箭成功复仇。

李安纳单节轰19分兼入致胜球 率快艇反胜火箭

今场首节双方斗得难分难解，但快艇迟迟未能入局，火箭趁机将比数拉开一度领先15分，但随后客队手感及时回暖半场完结前拉近比分打成46:56，快艇第三节开始全力追分以70:76进入决胜节，前三节仅得8分的李安纳末节迎来爆发，并多次将比数追平，在比赛还剩7秒时依然以102平手，快艇叫出暂停后发球，皮球传到李安纳手中后，在最后2秒中距离出手在被犯规下命中，加上投进之后的加罚，将比数定格在105:102成功反胜火箭。

今战李安纳上半场表现未如理想，但他在第4节及时回神，单节轰入19分助球队复仇成功，全场他亦合计贡献全场最高的27分、12篮板、4助攻和4抄截，而基斯邓恩(Kris Dunn)和早前从溜马转会加入才刚打第2场的马夫连(Benendict Mathurin)齐攻入16分。而火箭方面则有杜兰特(Kevin Durant)攻入21分8篮板6助攻。
 

