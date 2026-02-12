NBA｜活塞、黄蜂球场「MMA」判罚出炉 4人停赛处分史超活遭重罚停7场
更新时间：11:56 2026-02-12 HKT
发布时间：11:56 2026-02-12 HKT
周一NBA活塞对黄蜂一战中爆发大混战，NBA今日针对事件公布对涉事球员以停赛处分，其中活塞的史超活(Isaiah Stewart)遭重罚停赛7场，而黄蜂的迪亚巴特(Moussa Diabate)和碧捷斯(Miles Bridges)齐罚4场，主角之一活塞的杜云(Jalen Duren)亦须停赛2场。
活塞对黄蜂爆发全武行 4人停赛处分惯犯史超活遭停7场
事件发生在周一活塞对黄蜂一战的第三节，黄蜂的迪亚巴特犯规阻止杜云上篮后，二人随后头撞头对峙，杜云先出手推开迪亚巴特，后者随即挥拳反击，之后便引发大混战，史超活更在板凳冲出对向杜云挥拳的碧捷斯作出攻击，4人随后亦被驱逐出场。
而NBA今日公布对事件的处罚公告，向涉事的4名球员祭出停赛处分，黄蜂的迪亚巴特和碧捷斯齐停赛4场，而活塞的杜云则只须停赛2场，处分最重的是活塞的史超活，联盟指除了在当日行为外，基于他先超多次违反体育道德的行为记录，而被重罚停赛7场，回顾史超活征战NBA 6年，生涯至今已5度停赛可谓是停赛惯犯。
