NBA│云班耶马狂轰40分创纪录 马刺痛宰残阵湖人

篮球天地
更新时间：14:54 2026-02-11 HKT
发布时间：14:54 2026-02-11 HKT

周二NBA，马刺作客洛杉矶凭借怪物状元云班耶马（Victor Wembanyama）上阵26分钟，就高效狂轰40分，以136:108轻松击败缺少多名主力的湖人，豪取5连胜。而此子于首节已独得25分，刷新个人职业生涯单节得分新高。

云班耶马上阵高效狂轰40分，以136:108击败湖人。法新社
云班耶马首节入25分定调 湖人防线崩溃

湖人此役「背靠背」作战，并让勒邦占士（LeBron James）、当锡（Luka Doncic）等多名主力休战。面对残缺的紫金军团，马刺开赛便火力全开，云班耶马在场上如入无人之境，首节个人独得25分，不仅刷新职业生涯单节得分纪录，更创下马刺队史自1996至97赛季以来单节最高分。马刺单节狂轰47分，早早奠定胜基。

半场攻下84分 马刺写新高

进入第2节，湖人虽然换上占士儿子布朗尼占士（Bronny James），但球队防守端依旧漏洞百出，进攻亦失误频频。马刺则毫不手软，持续扩大领先优势。半场结束时，马刺已取得84:55的巨大领先，其中84分更是湖人本季半场最高失分。云班耶马半场攻下37分，是本赛季全联盟球员的半场得分新高。

由于分差过大，比赛下半场提早进入垃圾时间。最终，云班耶马出场26分钟取得40分、12篮板的超高效率表现，成为联盟史上首位在如此短时间内达成此数据的球员，率领马刺以28分之差大胜。湖人方面，全队5人得分上双，根纳特（Luke Kennard）与添美（Drew Timme）同获全队最高的14分。

 

