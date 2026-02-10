NBA｜杜云承认情绪失控爆发「大混战」 碧捷斯向球会和球迷道歉

NBA周一晚间一场常规赛演变成暴力冲突，底特律活塞作客夏洛特黄蜂的比赛，在第三节爆发大型群殴，最终导致四名球员被直接驱逐离场，场面极度混乱，甚至一度有警员入场维持秩序。赛后，杜云承认当时情绪失控，碧捷斯则向球会和黄蜂球迷道歉。

杜云迪亚巴特引发大混战



冲突的导火线发生在第三节，活塞中锋杜云（Jalen Duren）被黄蜂的迪亚巴特（Moussa Diabate）犯规后，二人随即发生口角并头顶头。迪亚巴特情绪激动，试图挥拳攻击杜云，引发双方球员介入。混乱中，活塞前锋史超活（Isaiah Stewart）更冲向黄蜂的碧捷斯（Miles Bridges），用手臂锁住其头部并多次挥拳攻击。整场斗殴持续了约30秒，最终球证将引发冲突的杜云、迪亚巴特，以及参与打斗的史超活和碧捷斯一同驱逐离场。祸不单行，黄蜂主帅查理斯李（Charles Lee）在第四节亦因不满判决而怒骂球证，需由球员拉开，最终同被逐出场。



杜云指被对方多次挑衅



赛后，引发事件的杜云表示：「大家情绪都很高涨。我们当然希望比赛能回归篮球本身，但有时就是会发生这种事。这不是第一次有球队试图对我们采取额外的挑衅行为。最终，在激烈的竞争下，大家的情绪都上来了，事情就这样发生了。」另一位主角碧捷斯则在社交媒体上向球迷及球会道歉：「对不起，黄蜂国度！对不起，黄蜂管理层！但我永远都会保护我的队友。」



查理斯利：需要更好控制情绪



主球证高宝（John Goble）在赛后报告中解释，驱逐球员是因为他们在死球期间参与了打斗行为，根据规则必须被罚离场。黄蜂主帅查理斯李则形容，事件由两名球员的激烈对话开始，然后像雪球般越滚越大，他同时亦为自己被逐一事反省，承认：「在那个时刻，我需要有更好的情绪控制。」

