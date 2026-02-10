Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜活塞黄蜂打大交4人被逐 活塞110:104终止黄蜂九连胜(有片)

篮球天地
更新时间：13:20 2026-02-10 HKT
发布时间：13:20 2026-02-10 HKT

周一NBA上演一场火爆大战，活塞作客黄蜂第三节爆发大型冲突，双方球员拳来拳往，事件中共有四名球员被驱逐离场，黄蜂主帅其后亦被逐。最终，活塞凭借卡迪根宁咸（Cade Cunningham）攻入33分和9个篮板的出色表现，以110:104力克对手，终结黄蜂九连胜强势。

点击观看片段

迪亚巴特杜云争执点火头

今场比赛的转捩点发生在第三节中段，活塞中锋杜云（Jalen Duren）在一次上篮时被迪亚巴特（Moussa Diabate）犯规，二人随即发生口角并头顶头。杜云情绪失控，用右手掌击中迪亚巴特面部，杜云出拳还击，瞬间点燃了长达30多秒的混乱场面。在双方球员互相拉扯期间，迪亚巴特和碧捷斯（Miles Bridges）均向杜云出拳，杜云亦有还手，而活塞的史超活（Isaiah Stewart）更离开后备席加入混战。最终，球证将引发冲突的杜云，以及黄蜂的迪亚巴特和碧捷斯，连同擅离后备席的史超活，四人一同驱逐离场。

4名球员被逐

球员的冲突已令比赛气氛极度紧张，战至第四节，黄蜂主教练查理斯李（Charles Lee）因不满球证对其球员格兰威廉斯（Grant Williams）被侵犯时没有吹罚，激动地冲向球证理论，需由球员拉开，最终亦被驱逐出场。
比赛末段，黄蜂一度将比分追至仅差四分，但在关键时刻，班顿米拿（Brandon Miller）和肯尼普（Kon Knueppel）在同一次进攻中连续错失三分球。活塞的夏里斯（Tobias Harris）随即命中一记跳投，将领先优势扩大至六分。尽管波尔（LaMelo Ball）在最后17秒上篮得手，但根宁咸在最后10秒命中两球罚球，为活塞锁定胜局。
活塞除了根宁咸表现出色外，邓肯罗宾逊（Duncan Robinson）亦有18分进帐。黄蜂方面，班顿米拿攻入24分，波尔和肯尼普各得20分。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
星岛申诉王｜北角$29自助餐变长者食堂 直击场内墟冚迫爆争食
02:08
星岛申诉王｜北角$29「酒店式」任食放题自助餐 直击场面墟冚10分钟被抢空
申诉热话
8小时前
屯门井头中村男子倒毙村屋内 头部伤势不寻常 警方暂列谋杀拘死者妻
01:06
屯门井头中村男子倒毙村屋内 头部伤势不寻常 警方暂列谋杀拘死者妻
突发
7小时前
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清   
生活百科
4小时前
曾志伟新抱王敏奕曾传婚变 罕谈结婚「七年之痒」一原因欲减见面时间  原生家庭影响大拒生B
曾志伟新抱王敏奕曾传婚变 罕谈结婚「七年之痒」一原因欲减见面时间  原生家庭影响大拒生B
影视圈
6小时前
团年饭惊见7个餸如「解秽酒」！港男疑酒楼犯禁忌 网民激辩反揭惊人结局｜Juicy叮
团年饭惊见7个餸如「解秽酒」！港男疑酒楼犯禁忌 网民激辩反揭惊人结局｜Juicy叮
时事热话
5小时前
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
影视圈
19小时前
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
影视圈
2026-02-09 16:30 HKT
百年上海街唐楼活化为艺术新地标 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY连结人心的社区桥梁
艺文资讯
6小时前
港铁查票员月薪可达$22.7k！中学学历即可申请 新入职即获$1.2万奖金 另设3大津贴+2大花红
港铁查票员月薪可达$22.7k！中学学历即可申请 新入职即获$1.2万奖金 另设3大津贴+2大花红
生活百科
23小时前
涉事村屋有警员驻守。梁国峰摄
01:06
屯门井头村谋杀｜六旬汉钝物伤头倒毙村屋 村民称死者与妻感情欠佳「分开食饭」
突发
7小时前