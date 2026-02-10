NBA｜活塞黄蜂打大交4人被逐 活塞110:104终止黄蜂九连胜

周一NBA上演一场火爆大战，活塞作客黄蜂第三节爆发大型冲突，双方球员拳来拳往，事件中共有四名球员被驱逐离场，黄蜂主帅其后亦被逐。最终，活塞凭借卡迪根宁咸（Cade Cunningham）攻入33分和9个篮板的出色表现，以110:104力克对手，终结黄蜂九连胜强势。

迪亚巴特杜云争执点火头

今场比赛的转捩点发生在第三节中段，活塞中锋杜云（Jalen Duren）在一次上篮时被迪亚巴特（Moussa Diabate）犯规，二人随即发生口角并头顶头。杜云情绪失控，用右手掌击中迪亚巴特面部，杜云出拳还击，瞬间点燃了长达30多秒的混乱场面。在双方球员互相拉扯期间，迪亚巴特和碧捷斯（Miles Bridges）均向杜云出拳，杜云亦有还手，而活塞的史超活（Isaiah Stewart）更离开后备席加入混战。最终，球证将引发冲突的杜云，以及黄蜂的迪亚巴特和碧捷斯，连同擅离后备席的史超活，四人一同驱逐离场。

4名球员被逐

球员的冲突已令比赛气氛极度紧张，战至第四节，黄蜂主教练查理斯李（Charles Lee）因不满球证对其球员格兰威廉斯（Grant Williams）被侵犯时没有吹罚，激动地冲向球证理论，需由球员拉开，最终亦被驱逐出场。

比赛末段，黄蜂一度将比分追至仅差四分，但在关键时刻，班顿米拿（Brandon Miller）和肯尼普（Kon Knueppel）在同一次进攻中连续错失三分球。活塞的夏里斯（Tobias Harris）随即命中一记跳投，将领先优势扩大至六分。尽管波尔（LaMelo Ball）在最后17秒上篮得手，但根宁咸在最后10秒命中两球罚球，为活塞锁定胜局。

活塞除了根宁咸表现出色外，邓肯罗宾逊（Duncan Robinson）亦有18分进帐。黄蜂方面，班顿米拿攻入24分，波尔和肯尼普各得20分。