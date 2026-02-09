Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜热火作客132:101大炒巫师 华尔变「背景板」被队友艾迪巴约隔扣(有片)

篮球天地
更新时间：18:50 2026-02-09 HKT
发布时间：18:50 2026-02-09 HKT

NBA周日有热火作客对上巫师，巫师在阵中巨星杨格(Trae Young)和安东尼戴维斯(Anthony Davis)伤出下火力明显不足，热火轻松以132:101击败巫师，而比赛中却出现有趣一幕，艾迪巴约(Bam Adebayo)当队友华尔(Kel’el Ware)「背景板」大演隔扣，赛后更打趣表示想要回相片放在他的储物柜。

艾迪巴约隔扣华尔 仲想要返张相

巫师今季交易期结束前换到了杨格和戴维斯2大巨星，但2人都有伤在身未能上阵，球队今次主场迎战热火火力明显不足，首节以33:37落后，但随后巫师第2节仅得19分下热火随即将比数拉开，半场已以74:52提早宣布进入垃圾时间，最终以132:101轻取巫师。而有趣一幕则发生在第2节，当时热火投篮中框弹出，华尔正准备在篮底抢篮板下，背后的艾迪巴约却助跑起跳直接隔扣华尔，之后更笑著对他庆祝。赛后艾迪巴约更在社交媒体打趣表示：「有没有人有相似？我要放在他的储物柜。」

今战艾迪巴约攻入22分外加8篮板更贡献出5抄截，另外新秀也古庄尼斯(Kasparas Jakucionis)也打入22分外加6助功，而「受害者」华尔则攻入19分外加14篮板。

