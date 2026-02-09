Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜SGA受伤无缘明星赛申京递补入选 连纳复出挑战3分赛第3冠

更新时间：15:42 2026-02-09 HKT
发布时间：15:42 2026-02-09 HKT

2026年NBA明星周在即，各赛事最终名单经已出炉，全明星赛上因基杰奥斯亚历山大(Shai Gilgeous-Alexander, SGA)因伤宣布退赛，NBA总裁萧华(Adam Silver)宣布由火箭的明星中锋申京(Alperen Sengun)递补其空缺，而3分赛则有今季仍尚未上阵的连纳(Damian Lillard)出战挑战第3冠。

今次是申京生涯第二次入选全明星赛。
SGA受伤无缘明星赛申京递补入选。NBA官方X图片
SGA因伤退出明星赛 申京递补出战

今届全明星赛大改变，转为分成三队打4场12分钟的循环赛制的小型锦标赛，分为「世界队」、「美国星队」和「美国条纹队」，但今日NBA总裁萧华发新闻稿宣布，因SGA受伤将由火箭的土耳其中锋申京递补出战。申京今季场均交出20.8分、9.4篮板以及6.3助攻，因此在他落选时不少球迷也大感可惜，今次递补出战可谓不留遗珠，今次亦是他生涯第二次入选全明星赛。

连纳今季仍在养伤。AFP
连纳复出挑战3分赛第3冠。NBA官方X图片
连纳未复出先打3分赛 挑战第3次夺冠

9届全明星后卫连纳上季遭遇左脚阿基里斯腱撕裂报销，季后更遭公鹿无情裁掉，最终他亦回到「梦开始的地方」重回拓荒者，今季虽仍在养伤，但根据NBA最终公布的三分赛名单竟惊现连纳的身影，成为史上继1989年联盟邀请立陶宛球员库添立堤斯(Rimas Kurtinaitis)后第2位没有例行赛未出战但仍受邀参加3分球大赛的球员，连纳亦曾于2023和24年2夺3分赛冠军，但去年卫冕失败，今届再度参战挑战继布特(Larry Bird)和贺积士(Craig Hodges)后，成第3位3夺3分赛冠军的球员。
 

