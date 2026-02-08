NBA｜无惧当积缺阵 占士独担大旗领湖人105:99克勇士夺三连胜

周六 NBA 常规赛，湖人在其中一位主将当积（Luke Doncic）缺阵下靠「大帝」勒邦占士（LeBron James）独担大旗交出双双的20分10次助攻，带领湖人于主场以 105:99 击败有史堤芬居利（Stephen Curry）缺阵的勇士。

勒邦占士（LeBron James）独担大旗交出双双的20分10次助攻。法新社

湖人今场阵容不整，当家球星当积因周四晚拉伤腿筋高挂免战牌，中锋迪安祖艾顿（DeAndre Ayton）亦因膝伤在赛前最后一刻确认无缘上阵。

可幸刚于周四从阿特兰大交易至湖人的坚勒（Luke Kennard），在处子战中表现亮眼，攻入 10 分。这名29岁后卫除了在比赛末段射入一球重要的底角三分波外，更助攻云达比治（Jarred Vanderbilt）篮下入樽，帮助湖人打出一波 11:0 的攻势奠定胜局。

湖人其他球员亦有不俗表现，有三位球员得分上双。八村垒（Rui Hachimura）攻入 18 分，里夫斯（Austin Reaves）贡献 16 分，马吉斯史麦（Marcus Smart）则有 15 分进账。

勇士方面有主将居利因膝伤连续第三场缺阵。今场比赛虽然有穆迪（Moses Moody）攻入全场最高的 25 分，但球队在3分线外手感冰冷，全场三分球 51 投仅 14 中，命中率低见 27.5%。虽然他们在第4节初段手感回暖，一度追近比分，但最终还是无力回天，吞下近六场比赛中第四场败仗。

下场勇士将在香港时间周二早上主场迎战灰熊，湖人则会在主场迎战雷霆。

