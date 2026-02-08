NBA｜约基治累积182次三双超越「大O」 金块末节发力挫公牛止颓势
发布时间：14:06 2026-02-08 HKT
金块球星约基治（Nikola Jokic）再创历史！这名金块明星中锋在周六金块对公牛的比赛中，交出22分、17次助攻和14个篮板的三双数据，职业生涯累积第182次常规赛「三双」，正式超越名宿「大O」奥斯卡罗拔臣（Oscar Robertson），独占NBA历史三双榜第二位。金块在他的带领下，最终以136:120击败公牛，结束了三连败的颓势。
约基治今季第19次三双
约基治今仗达成的三双，不仅是其本赛季第19次，也是他连续第二场比赛录得此全能数据。目前，他以182次在NBA历史三双榜上排第二，只有韦斯博克（Russell Westbrook）的207次排在他之前。
金块今仗多点开花，谢美梅利（Jamal Murray）亦贡献28分和11次助攻，小夏达威（Tim Hardaway Jr.）则有23分进帐。公牛方面，布斯利斯（Matas Buzelis）攻入21分，塞克斯顿（Collin Sexton）得到17分，但球队仍然无力回天，吞下四连败。
金块第4节发生反胜
今仗过程峰回路转，公牛在上半场以65:59领先，并在第三节末段打出一波16:2的强劲攻势，带著104:97的7分领先优势进入第四节。然而，金块在决胜节突然发力，开局打出一波20:2的攻击浪潮，一举反超并奠定胜局。公牛在第四节前六分钟竟无一记运动战入球，单节投篮命中率仅为17投5中，最终无力回天。
