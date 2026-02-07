NBA｜22分惊天大逆转！ 塞尔特人主场险胜热火豪取五连胜

NBA常规赛塞尔特人对热火上演一场峰回路转的激战，主队塞尔特人在一度落后多达22分的情况下，凭借谢伦布朗（Jaylen Brown）攻入29分，以及后备上阵的普里查德（Payton Pritchard）轰入24分，加上戴历韦特（Derrick White）末段投进致胜三分球，最终以98-96上演本赛季最大逆转，险胜到访的热火豪取五连胜。

绿军最多落后22分

热火今仗反客为主，开赛初段打出一波15:2的攻势，迅速建立领先优势，并在上半场一度领先多达22分，半场结束时以59-38遥遥领先。塞尔特人上半场进攻完全哑火，投篮命中率仅得28%。然而，第三节风云突变，在一度落后49:67时，绿军如梦初醒，在该节最后7分多钟打出一段25:7的疯狂攻势，并在完结前将比分追至74:74平手进入决胜第四节。

戴历韦特投中致胜3分

末节双方比分紧咬，决胜一击来自绿军的戴历韦特，尽管他全场手感不佳20投仅6中，但他于最后1分31秒在底角命中价值千金的三分球，为球队奠定胜局，全场亦贡献21分。热火在最后一击本有机会绝杀比赛，可惜未能把握，最终饮恨落败。热火方面，域坚斯（Andrew Wiggins）攻入26分，鲍维（Norman Powell）则有24分进帐。连同今仗，塞尔特人今赛三战热火录得全胜。