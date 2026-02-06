篮球｜学界篮球精英赛下周末决战启德 协恩争11连霸 男拔盼以实力破质疑

「2025-2026年度Nike全港学界篮球精英赛」4强和决赛将于2月14、15日在启德体艺馆上演，冠名赞助商Nike昨日特意举办「This One Moment」分享会，邀请一众现役球员、教练和学体会代表等分享自己的精英赛经验和看法，活动过后协恩中学的任明敏副校长受访表示，协恩球队同人有一直与时并进才可缔造10连霸的成就，而男拔现役队员梁浚朗则希望用实力打破外界质疑。

任明敏副校长表示协恩球队同人有一直与时并进才可缔造10连霸的成就。摄影:魏国谦

协恩称霸10年 任明敏副校长指随时代进步

协恩中学已达成在女篮精英赛上的10连霸，近年已退居幕后的协恩副校长任明敏是缔造这项惊人记录的重大功臣之一，活动后被问到有没有任何假想敌时，她直言：「自己啰。」对于如何看待今次将会面对港大同学会时，她表示对手进步了很多而且也磨合多年，对于港大同学会比较有身高优势，Miss Yum也表示会在战术上作调整，并尝试打快一点。协恩称霸十年，十年间篮球的战术和风格上也有不少改变，Miss Yum被问到有没有在这十年间有所改变时，她表示：「我觉得有嘅，即系我谂无论喺速度上面啊，或者打法上面啊，或者战术上面呢，我觉得协恩系不断进步紧嘅，我觉得亦都令到我哋教练，都要不断去求新嘅知识啊，不断去进步，我哋进步先会令到球员进步。」

胡晓琳（右下），谭蒨蔚（左下），梁华恩（左上），冯卓俐（右上）

而英华女篮的胡晓琳表示目今年是最后一年，因此都希望可以带领球队到一个更高的位置，而被问到4强对上曾在小组赛上不敌的女拔有什么特别的应对时，她则直言：「其实都冇特别唔同嘅部署啦，反而我觉得我哋嚟紧会更加专注点样去提升自己嘅状态，因为我哋上次都打过加时，咁体能上的确系需要提升，令自己可以维持得到即使系打45分钟都可以表现到自己嘅状态。同埋加强同团队嘅配合，所以希望再次迎战女拔嘅时候可以获得胜利。」

男拔现役队员梁浚朗希望用实力打破外界质疑。摄影:魏国谦

衞冕军男拔背负外界压力 盼用实力令外界改观

男拔去年继2017-18年后重夺冠军，今年以衞冕军出战，男拔作为篮球强校亦受到外界更多的关注，现役成员梁浚朗则表示大众普遍视拔萃为众矢之的，外界会认为男拔赢是应份的，输的时候会冷言冷语对待，然而却无视了他们亦为了精英赛负出了的汗水和时间，有的DSE考生也为了精英赛更动补习的行程，面对外界的压力梁浚朗则表示希望用球场上的表现令他们改观：「我哋大部分有好多影片啦摆咗上网啦，之后下面有好多嘅评论都系讲紧我哋拔萃啦。我哋全部都觉得系一种动力，推动我哋去更加去进步，然后去改变呢啲评论人嘅对我哋嘅睇法咁样。」4强战拔萃将会迎战圣若瑟书院，梁浚朗亦表示对手不容忽视，球队也会根据对手去作一些战术上的掉动。

梁浚朗（左1），施建宏（左2），李梓谦（右2），何青孺（右1）

而今年转到张振兴伉俪书院的李梓谦表示今年是第一次打精英赛，他而言因为一直也有关注这项赛事，因此感到很梦幻也圆了梦，张振兴去年决赛不敌男拔屈居亚军，李梓谦反而对于争冠还保持冷静心态，希望一步一步做好，打好4强才去考虑下场。去年李梓谦只能作为观众在体艺馆观战，今次真正踏足在赛场上他则表示：「我觉得系真系一个舞台，同埋近年大家对精英赛嘅关注度都高咗啦，然后我觉得系一个可以令到更加多人睇到我哋见证到我哋嘅舞台啦。」

记者/摄影:魏国谦