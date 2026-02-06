篮球｜学界精英篮球赛迈向盛事化 启德决战前夕分享成长与传承

「2025-26年度 Nike 全港学界精英篮球比赛」下周末在启德体艺馆迎来最终决战，在2月14、15日分别上演4强战和决赛及季军战，大战之前的周四（6号）NIKE特意举办《This One Moment》分享会，邀请学体会代表、篮球教练及历届与现役精英篮球赛球员，分享参与的时刻和感受。

精英赛日渐盛事化 为球员提供更大舞台

一年一度由中国香港学界体育会主办、Nike冠名赞助的「Nike 全港学界精英篮球比赛」2月14、15日迎来最终战，赛事举办场地不断升级，由修顿、麦花臣到伊馆再到去年开始在启德体艺馆举办，学体会代表兼中华基督教会方润华中学校长吴俊雄及协恩中学任明敏（Miss Yum)副校长在分享会中回顾多年来赛事的成长，在学体会与 Nike 多年合作推动下，精英篮球赛由校园赛事逐步发展为全城瞩目的年度盛事，规模与影响力持续提升，吸引更多球迷及社会大众参与支持。赛事同时成为培育新一代球员的重要平台，让学生在竞技与历练中建立技术、心态与承担，并在良性竞争中共同成长，推动学界篮球迈向更高层次。

Miss Yum也表示在卫冕的路上亦有不少挑战，希望外界能够看到其他学校背后的付出。摄影:魏国谦

而曾助协恩在精英赛达成历史性10连霸的Miss Yum也表示在卫冕的路上亦有不少挑战，希望外界能够看到其他学校背后的付出，她说：「希望大家唔好只将目光放喺协恩10连霸上，亦可以睇到每间学校喺过去10年嘅付出，对篮球嘅坚持同热爱。」

叶耀邦提到从球员到教练的体会大有不同。摄影:魏国谦

同场亦有教练和过去曾参加过精英赛的球员分享经验和在当时的感受，在场的8名现役球员亦有机会向前辈发问，真正意义上地做到新旧传承。前男拔队员的叶耀邦由球员身份转变成教练，现执教的新会商会陈白沙纪念中学今年距离杀入精英赛仅一步之遥，他提到从球员到教练的体会大有不同，他说：「面对失败𠮶个情景就好似以前当日自己咁样。 我仲要学识点样控制自己嘅情绪，仲要教识佢点样成长，我觉得比做球员更加难，咁依啲种种宝贵的经验带俾我唔单止喺打波上，我觉得无论日后工作上或者做人上都已经学识点样面对失败，始终我觉得做人唔会永远，即系事事都顺利嘅点样面对压力面对失败系一个好大嘅课题呢。」

「2025-2026 年度 Nike 全港学界精英篮球比赛」赛程

地点： 启德体艺馆竞技场

2 月 14 日（星期六）

10:00 女子组四强 港大同学会书院 VS 协恩中学

12:15 女子组四强 英华女学校 VS 拔萃女书院

15:00 男子组四强 张振兴伉俪书院 VS 裘锦秋中学（葵涌）

17:15 男子组四强 圣若瑟书院 VS 拔萃男书院

2 月 15 日（星期日）

10：00 女子组季军战 12：00 男子组季军战

15：00 男子组冠军战 18：00 女子组冠军战

记者/摄影:魏国谦