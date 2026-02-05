NBA│独行侠将一眉交易至巫师 彻底以法拉格为核心重新出发

独行侠周三再度进行重磅交易，将去年才换来的当家中锋一眉安东尼戴维斯（Anthony Davis）等人打包送往巫师，换取中距离好手米杜顿（Khris Middleton）、碧格利（Marvin Bagley III）和合共5个未来选秀权。此举明显是扶正去年状元法拉格（Cooper Flagg）为核心重新出发，并意味球队在上届当积（Luka Doncic）交易案中彻底失败。

一眉加盟后不停受伤

去年2月独行侠送走当家球星当积，从湖人换来一眉和基斯迪（Max Christie），命运始终多舛。一眉加盟后因伤打打停停，未能打出预期表现，令去年11月被解雇的总经理夏里逊（Nico Harrison）成为众矢之的。即使球队幸运抽中状元签并选入天才新秀法拉格，战绩依然未见起色，交易传闻甚嚣尘上。

独行侠将一眉安东尼戴维斯(图)交易至巫师。路透社

独行侠将以法拉格为核心重新出发。路透社

换来米杜顿、碧格利

独行侠在今次交易将一眉、迪安祖罗素（D'Angelo Russell）及艾思安（Dante Exum）一并送往巫师，换来米杜顿和碧格利，以及26和30年首轮签，并附带三个次轮签。交易后，一眉将与巫师控卫杨格（Trae Young）组成「YA连线」，备受瞩目。

扶正法拉格为核心重新出发

今次独行侠放走一眉，等同于以超级球星当积换来基斯迪和米杜顿、两个首轮及三个次轮选秀权，意味交易彻底失败。而独行侠再放球星，令法拉格有更大发展空间，球队将扶正他为核心重新出发。