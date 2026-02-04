NBL｜香港金牛遭今季首败 全队手感冰凉 福田主场不敌盐南苏科雄狮

香港金牛周二于 2025-26 年全国男子篮球联赛（NBL）出战农历新年假期前最后一场常规赛，在福田主场以88：96不敌盐南苏科雄狮，吞下今季首场败仗。

香港金牛今仗正选阵容派出中锋巴尔文（Ondřej Balvín）与外援美臣钟斯（Mason Jones），配合唐才育、孙晨然及卢艺文出战。甫开赛，卢艺文送出妙传，助禁区走空的巴尔文双手入樽先开纪录，美臣钟斯亦命中三分球，而卢艺文亦接应孙晨然传送得手，香港金牛开局不错。但盐南苏科雄狮外援格林首节手感火热，单节独取 8 分，令主队未能拉开比分。

首节中段，香港金牛由唐才育及阿诺斯克（E.J. Anosike）连续篮底取分，再加上董健命中一记三分球，打出一段 8：0 攻势，将比分拉开至 21：10，首次取得双位数领先。不过客队在完节前回敬一段 6：0 反击，收窄分差，香港金牛首节仍以 23：18 领先。第二节，客军外援格林接连命中两记三分球，将比分追平 24：24。其后比赛陷入拉锯战，双方互有攻守，多次互换领先。唐才育、侯天一及孙晨然在关键时刻先后射入三分球，为香港金牛稳住军心、紧咬比分。然而节末客队连续命中三分球，香港金牛半场结束以 48：53 稍稍落后。

换边后，香港金牛手感未见起色，开段主要靠杀入内线搏得罚球抢分，加上一些具争议性的判决，影响了球队节奏，一度被拉开至最多 10 分。其后董健再度上阵，随即命中三分球带动士气，孙晨然底线突破得手，加上新鲜出炉的「入樽王」阿诺斯克送上一记大力入樽，球队打出一段 7：0 攻势，将比分追近。随后厄特尔二世（MichaelErtel II）与侯天一轮流抢分，第三节完结时，香港金牛以 69：74 落后。

进入决胜的第四节，客队的手感依然火热，但香港金牛展现永不放弃精神，全力追分。美臣钟斯、董健、阿诺斯克的突破，以及卢艺文的三分球，让分差缩小至 84：87，仅差一个控球权。可惜随后未能把握几次空位三分球，最终以 88：96 不敌盐南苏科雄狮，吞下今季首败，也终结了 NBL 开季的 14 连胜纪录。香港金牛今场三分球 31 射 6中，命中率 19.4%，相反对手 20 射 10 中，成为今场胜负关键。

香港金牛主教练解立彬表示：「问题在防守方面，之前比赛出现的一些问题，大家表现得不太在意。这是年前最后一仗，之后有十多天时间训练，球队应该作出一些变化，在给大家卸包袱的前题下，大家可以重视比赛的细节，继续发掘球队的潜能。」