NBA｜22-23赛季灰熊走净莫兰特 灰熊送走谢伦积逊到爵士决心重建

NBA转会市场关闭在即，灰熊亦下定决心重建，送出谢伦积逊(Jaren Jackson Jr.)在内4位球员至爵士，换入奇利顿(Walter Clayton Jr.）在内4位球员以及3个首轮签，此举亦意味着22-23赛季西岸排名第2的人马只剩莫兰特(Ja Morant)。

灰熊送谢伦积逊到爵士决心重建。AP

灰熊曾在22-23赛季在一众年轻球员带领下，如莫兰特、谢伦积逊以及班恩(Desmond Bane)，以西岸第2杀入季后赛，但遭湖人以4:2淘汰，然而年轻就是本钱，有不少人也期待这队年轻有活力的球队之后的表现，然而之后表现浮沉，之后更陆续交易走班恩和D布鲁士(Dillon Brooks)，预视著灰熊已经开始步入重组阶段。

有指灰熊亦在寻求交易莫兰特。AP

但今季在莫兰特受伤病和场外因素影响下，灰熊深陷低潮，今季暂得19胜29败，如果交易截止前灰熊终于有动作，与爵士达成交易送走谢伦积逊、兰度(Jock Landale)、干查(John Konchar)以及云斯威廉斯(Vince Williams Jr.)，并换入奇利顿、国家队成员李凯尔(Kyle Anderson)、轩哲斯(Taylor Hendricks)、尼恩(George Niang)以及3张首轮籖，正式宣告球队进入重建时期，有指球队亦在寻求交易莫兰特，望将球队推倒重来。

