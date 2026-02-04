Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜22-23赛季灰熊走净莫兰特 灰熊送走谢伦积逊到爵士决心重建

篮球天地
更新时间：15:16 2026-02-04 HKT
发布时间：15:16 2026-02-04 HKT

NBA转会市场关闭在即，灰熊亦下定决心重建，送出谢伦积逊(Jaren Jackson Jr.)在内4位球员至爵士，换入奇利顿(Walter Clayton Jr.）在内4位球员以及3个首轮签，此举亦意味着22-23赛季西岸排名第2的人马只剩莫兰特(Ja Morant)。

灰熊送谢伦积逊到爵士决心重建。AP
灰熊送谢伦积逊到爵士决心重建。AP

灰熊决心重建送走谢伦积逊 有指莫兰特都想送走

灰熊曾在22-23赛季在一众年轻球员带领下，如莫兰特、谢伦积逊以及班恩(Desmond Bane)，以西岸第2杀入季后赛，但遭湖人以4:2淘汰，然而年轻就是本钱，有不少人也期待这队年轻有活力的球队之后的表现，然而之后表现浮沉，之后更陆续交易走班恩和D布鲁士(Dillon Brooks)，预视著灰熊已经开始步入重组阶段。

有指灰熊亦在寻求交易莫兰特。AP
有指灰熊亦在寻求交易莫兰特。AP

但今季在莫兰特受伤病和场外因素影响下，灰熊深陷低潮，今季暂得19胜29败，如果交易截止前灰熊终于有动作，与爵士达成交易送走谢伦积逊、兰度(Jock Landale)、干查(John Konchar)以及云斯威廉斯(Vince Williams Jr.)，并换入奇利顿、国家队成员李凯尔(Kyle Anderson)、轩哲斯(Taylor Hendricks)、尼恩(George Niang)以及3张首轮籖，正式宣告球队进入重建时期，有指球队亦在寻求交易莫兰特，望将球队推倒重来。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
食用安全
2026-02-03 13:00 HKT
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
时事热话
2026-02-03 13:30 HKT
00:47
黄棣珊中学2男1女学生 中山交流团擅外出饮酒租酒店过夜 同学回港揭发 教育局：高度关注
社会
3小时前
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
旅游
2026-02-03 14:13 HKT
星岛申诉王|闪恋惨剧 初见面即献吻火速同居 失婚男堕爱情陷阱 被勒索900万
06:10
星岛申诉王 | 初见面即献吻火速同居 失婚男堕爱情陷阱被勒索900万
申诉热话
7小时前
80年代「破格女星」罕现身《流行都市》被安德尊质问一事：咩意思呀你 曾选港姐转行风山水起
80年代「破格女星」罕现身《流行都市》被安德尊质问一事：咩意思呀你 曾选港姐转行风山水起
影视圈
5小时前
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
即时中国
5小时前
岁晚尖沙咀新现「触碰型圈套」 跑友遇骗拒做「致命一步」自救 网民激赞醒目｜Juicy叮
岁晚尖沙咀新现「触碰型圈套」 跑友遇骗拒做「致命一步」自救 网民激赞醒目｜Juicy叮
时事热话
4小时前
稻香旗下酒楼限时优惠！点心纸一律计小点 早午茶市2分店供应
稻香旗下酒楼限时优惠！点心纸一律计小点 早午茶市2分店供应
饮食
22小时前
13岁女童患胃癌晚期 腹腔满布肿瘤无药医 医生揭竟是父亲这习惯惹祸！
13岁女童患胃癌晚期 腹腔满布肿瘤无药医 医生揭竟是父亲这习惯惹祸！
保健养生
21小时前