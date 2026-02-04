Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜哈登交易至骑士拍米曹不是梦 快艇换入加兰配李安纳

篮球天地
更新时间：12:15 2026-02-04 HKT
发布时间：12:15 2026-02-04 HKT

早前有传指快艇将会交易阵中巨星哈登(James Harden)，并指骑士为对他最有兴趣的球队，今日在交易市场关闭前这笔交易最终成真，快艇将会送出哈登到骑士，而骑士则将加兰(Darius Garland)和1个2轮选秀籖送到快艇。

快艇用加兰注入年轻新血。AP
快艇用加兰注入年轻新血。AP
快艇将会送出哈登到骑士。AP
快艇将会送出哈登到骑士。AP

快艇用加兰注入年轻新血 骑士换入哈登寻求即战力

现年36岁并曾11度入选全明星阵容的哈登，今季出战44场平均能攻入25.4分，是继19-20赛季效力火箭时的34.3分后最高分的一季，然而今季快艇开季表现不佳，打出了6胜21负的开局，虽然之后有李安纳迎来爆发将球队带回正轨，而且主帅路尔(Ty Lue)也曾说过：「谁会不想要哈登？」

快艇管理层已对李安纳和哈登这对组合失去耐性。AP
快艇管理层已对李安纳和哈登这对组合失去耐性。AP

但似乎球队管理层已对李安纳(Kawhi Leonard)和哈登这对组合失去耐性，而换入的加兰则更年轻，年仅26岁并2度入选全明星，今季能交出18分和6.9个助攻，相信可以为球队注入年轻活力。

骑士希望哈登与米曹的搭配下表现出恐怖的进攻火力。AP
骑士希望哈登与米曹的搭配下表现出恐怖的进攻火力。AP

而骑士的思路明显截然不同，今季骑士在当家球星当路云米曹(Donovan Mitchell)的带领下，在东岸排名第5，球队整体亦相对比较年轻，而换入哈登的用意则明显可以为球队提供即战力，并希望他与米曹的搭配下表现出恐怖的进攻火力。
 

