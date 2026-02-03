NBA｜辛根狂轰39分 残阵火箭客场击落溜马

周一NBA溜马对火箭，客军火箭在主将杜兰特（Kevin Durant）缺阵下，全靠中锋辛根（Alperen Sengun）挺身而出轰入平个人今季最高的39分，加上史密夫（Jabari Smith Jr.）亦有19分进帐，最以118-114险胜印第安纳溜马，取得三连胜。

中锋辛根（Alperen Sengun）。法新社

客军火箭主将杜兰特（Kevin Durant）缺阵。美联社

火箭今仗人手严重不足，全明星前锋杜兰特因踩到球迷脚部导致左脚踝扭伤而缺阵，而另一位中锋亚当斯（Steven Adams）亦已因手术而赛季报销。在球队危急之际，土耳其中锋辛根挺身而出，全场25投13中，加上18次罚球命中13球，豪取39分及16个篮板球的双双成绩，成为球队获胜的最大功臣。他在决胜的第四节，单节12次站上罚球线命中8球，为球队锁定胜局。

火箭以118-114胜印第安纳溜马。法新社

溜马方面，施亚甘（Pascal Siakam）攻入27分，马祖连（Bennedict Mathurin）则有25分进帐。比赛过程一波三折，溜马在开赛初段控制战局，但火箭在第二节末段打出攻势反超。易边后，火箭一度将领先扩大至12分，但溜马随即反击并在第三节末段反超比分。战至关键时刻，火箭在辛根的带领下打出一波12:2的致命攻势，一举奠定胜基。

溜马施亚甘（Pascal Siakam）攻入27分。法新社