NBA｜交易大限前震撼弹？ 传哈登或与快艇分道扬镳

NBA交易截止日（周四）前夕传出震撼消息，据ESPN周一报导，快艇队正与队中球星哈登（James Harden）商讨，研究在交易大限前达成交易的可能性。消息人士透露，东岸劲旅骑士是对哈登表达了「浓厚兴趣」的球队之一。

快艇与布鲁克林篮网的比赛。美联社

交易主动权在哈登手上



现年36岁的哈登在任何交易中都拥有否决权。他在去年休季与快艇签下一份为期两年、总值8150万美元(约6亿3600万港元)的合约，但合约的第二年为球员选项，意味著他本季结束后可以自行决定去留，因此技术上他对任何交易都有最终话事权。

神秘缺阵引发猜测



哈登最近的动向引发外界诸多猜测。他以「个人理由」缺席了球队周日战胜太阳及周一主场败给76人的比赛。快艇主帅路尔（Tyronn Lue）在周一赛前证实，哈登当时正在其凤凰城的家中。

在周一赛后，路尔拒绝评论任何交易传闻，但他强调哈登对球队意义重大，并在被问及是否希望哈登留队时反问道：「谁会不想要哈登呢？」

快艇主帅路尔。美联社

由「有幸效力」到酝酿离队？



讽刺的是，哈登的加盟一度被视为快艇重返季后赛行列的关键。球队在开季经历6胜21负的灾难性开局后，正是在他的带领下重回正轨，目前仍在竞争季后赛附加赛的席位。哈登本人最近接受ESPN访问时，还表示为能在家乡洛杉矶打球感到「幸运」，并对球队能「王者归来」充满信心。

快艇是哈登继雷霆、火箭、篮网及76人后效力的第五支球队。球队在2023年透过交易从76人得到他，期望他与李安纳（Kawhi Leonard）及保罗佐治（Paul George）组成三巨头冲击总冠军。如今传出交易消息，为这支球队的未来增添了巨大变数。



