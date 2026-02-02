NBL全明星赛｜香港金牛外援阿诺斯克入樽赛封王 正赛轰29分领南区明星队奏捷

2025－26 年NBL全明星赛⽇前于贵州省遵义市圆满落幕，香港⾦⽜的 E.J.阿诺斯克（E.J. Anosike）成为全场焦点，不仅在入樽⼤赛中凭创意与爆发⼒勇夺冠军，更于正赛交出亮眼「双双」表现，带领南区明星队以126：111击败北区明星队，成为全明星周末最⼤赢家。

在全明星周末重头戏之⼀的入樽⼤赛中，阿诺斯克火⼒全开。⾸轮他以别出⼼裁的⾓⾊扮演，结合完整「剧情式」设计完成入樽，成功引爆全场气氛，获评46分；次轮再度升级动作难度与完成度，技惊四座之下取得50分满分，最终以总分96分⼒压群雄，勇夺入樽王宝座。

转战全明星正赛，阿诺斯克延续强势表现，攻守两端同样⾼效，全场攻入29分并抢下11个篮板，成为南区明星队内线⽀柱。另⼀名香港⾦⽜球员刁展望亦贡献4分并交出3次助攻。在香港⾦⽜主教练解立彬带领下，南区明星队最终以15分优势击败北区明星队，为今届 NBL 全明星赛画上圆满句号。

阿诺斯克赛后表⽰：「感觉实在太棒了，能够参与全明星赛令我感到非常开⼼。我的⽬标是享受比赛，为球迷带来欢乐，令⼤家笑得开⼼，很⾼兴⾃⼰做到这⼀点。赢得入樽⼤赛和全明星正赛，与⼤家⼀同经历这⼀切，真的非常特别。」

完成全明星赛后，香港⾦⽜将迅速回归联赛节奏，于明⽇返回福⽥主场迎战盐南苏科雄狮，⼒争以15连胜佳绩完成新年假期前最后⼀场常规赛。