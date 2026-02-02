Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜活塞狂胜53分创队史纪录 杜伦入选明星赛即交「双双」

篮球天地
更新时间：17:31 2026-02-02 HKT
发布时间：17:31 2026-02-02 HKT

「人逢喜事精神爽」，刚入选明星赛东岸后备阵容的活塞中锋杜伦（Jalen Duren），今日在对阵篮网的比赛中，交出21分及10个篮板的「双双」成绩，带领东岸「一哥」活塞在主场以130:77狂数对手。这场53分的惊人分差，更刷新了活塞队史最大胜仗纪录。

根宁咸穿针引线 活塞势如破竹

活塞今场表现势如破竹，打破了球队于23年前作客大胜塞尔特人52分的旧纪录。除了杜伦表现抢镜，早前已入选明星赛正选的当家球星根宁咸（Cade Cunningham）亦贡献18分、12次助攻及4次偷波的全能数据。他在上半场已独取13分10助攻，协助球队半场遥遥领先67:44。队友奥萨汤臣（Ausar Thompson）更在上半场完结前射入一记精彩的半场压哨三分球，助燃全场气氛。

活塞主帅比加史达夫赛后对球队表现赞不绝口：「以往我们在大比数领先时，往往会稍为松懈，导致被对手追近。但今场球员坚持到底，打出了我们的应有的水平，这是我最满意的地方。」活塞目前以36胜12负稳居东岸榜首，刚完成3场客场之旅取得2胜1负。

篮网颓势未止 新秀纪录告终

反观篮网则颓势未止，这已是他们本季第2次遭遇50分以上的惨败，早前1月21日对纽约人一役才刚输过54分。球队得分王米高波特（Michael Porter Jr.）因私人理由缺阵，汤马士（Cam Thomas）及德瑞克鲍维尔（Drake Powell）各得12分已是全队最高。

更遗憾的是，篮网新秀迪敏（Egor Demin）今场三分球4投全失，其保持的连续34场命中三分球的NBA新秀纪录正式告终，该纪录刚于周五在犹他创下。篮网目前战绩跌至13胜35负。

