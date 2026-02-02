Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜全明星赛后备阵容公布 占士首居后备仍创史 东道主快艇竟无人出战

篮球天地
更新时间：12:40 2026-02-02 HKT
发布时间：12:40 2026-02-02 HKT

NBA今日正式公布全明星赛后备名单，41岁的「大帝」勒邦占士（LeBron James）虽然职业生涯首次以后备身分入围，但仍写下连续22次入选的惊人纪录。另一老将杜兰特（Kevin Durant）亦榜上有名，历史地位再升一级。唯独今届明星赛东道主快艇竟然无人入选，场面尴尬。

这份后备名单由联盟30位主帅投票选出。就在洛杉矶湖人作客麦迪逊广场花园大战纽约人前夕，联盟宣布这项喜讯，确认41岁的勒邦占士再度入选，将其保持的全明星赛入选次数及连续入选纪录刷新至第22次。对于生涯首次「降格」打后备，占士赛前未有介怀，更表示：「能连续22个赛季入选，真是荣幸至极，无比幸运。」

KD入选次数独占史上第4

除占士外，名单中另一焦点落在火箭前锋杜兰特身上。这是KD职业生涯第16次入选，成功超越两位名人堂传奇邓肯（Tim Duncan）及加纳特（Kevin Garnett），独占史上第4位，仅次于高比拜仁（Kobe Bryant）的18次、渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）的19次及榜首的占士。

杜兰特入选西区全明星后备阵容。AFP
杜兰特入选西区全明星后备阵容。AFP

西岸后备阵容亦迎来三张新面孔，包括金块后卫梅利（Jamal Murray）、雷霆前锋贺姆格连（Chet Holmgren）及拓荒者前锋阿夫迪亚（Deni Avdija）。其余西岸入选者包括第4度入围的木狼「蚁人」爱华士（Anthony Edwards）及第5度入选的太阳射手保卡（Devin Booker）。

东岸方面，纽约人中锋唐斯（Karl-Anthony Towns）第6度入选，其余入选者包括骑士的米曹（Donovan Mitchell）、溜马的施亚甘（Pascal Siakam）及速龙的班斯（Scottie Barnes）。东岸同样有三位「新丁」登场：活塞中锋杜伦（Jalen Duren）、热火老将包维尔（Norman Powell）及「新鹰王」谢伦庄逊（Jalen Johnson）。

东道主竟无人出战

今届明星赛将于快艇新主场Intuit Dome举行，并采用新赛制：24名球星将分为3队（2队美国队、1队世界队），每队进行两场比赛，成绩最好的两队晋级决赛。

快艇近期回暖，李安纳有望顶替受伤的字母哥入选全明星。路透社
快艇近期回暖，李安纳有望顶替受伤的字母哥入选全明星。路透社
哈登今季表现稳定，依然无法入选全明星。路透社
哈登今季表现稳定，依然无法入选全明星。路透社

然而尴尬的是，尽管快艇近期20战16胜表现回勇，却无任何球员入选，意味著东道主目前面临「无兵出战」的窘境。不过，由于公鹿「字母哥」安迪杜古普（Giannis Antetokounmpo）因小腿受伤缺阵，联盟将需拣选顶替人选。近期发挥抢眼的快艇球星李安纳（Kawhi Leonard），或火箭中锋申京（Alperen Sengun），均被视为大热人选，若李安纳最终获补选，将可为东道主挽回不少面子。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中年好声音4｜「白眉鹰王」豪取5灯 网民凭两点考古 智破真身系前《爱回家》男星？
中年好声音4｜「白眉鹰王」豪取5灯  网民凭两点考古  智破真身系前《爱回家》男星？
影视圈
14小时前
「三料冠军港姐」离巢变身教育家极低调  晚会罕现身气质更胜从前  曾参演重头剧演技劣评如潮
「三料冠军港姐」离巢变身教育家极低调  晚会罕现身气质更胜从前  曾参演重头剧演技劣评如潮
影视圈
16小时前
许仕仁逝世︱卷涉贪案揭生活极奢华 21万享一餐法国菜 斥200万买唱片 曾包养上海情妇
02:02
许仕仁逝世︱卷涉贪案揭生活极奢华 21万享一餐法国菜 斥200万买唱片 曾包养上海情妇
政情
16小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
假如今日有100万元 你会买甚么？ 曾渊仓：应该All In收息股｜百万仓
假如今日有100万元 你会买甚么？ 曾渊沧：年纪大应All In收息股｜百万仓
投资理财
7小时前
前TVB「传奇女星」变女强人赚过亿 低调为港姐亚军庆生惊人冻龄 三孩之母从未曝光富豪老公
前TVB「传奇女星」变女强人赚过亿 低调为港姐亚军庆生惊人冻龄 三孩之母从未曝光富豪老公
影视圈
18小时前
汇丰破顶勿轻言沽货 曾渊沧揭散户坏习惯
汇丰破顶勿轻言沽货 曾渊沧揭散户坏习惯
投资理财
7小时前
汪明荃奇妙结缘女小贩数十载原因曝光 铜锣湾街头温馨互动令人感动 网民赞阿姐人美心善
汪明荃奇妙结缘女小贩数十载原因曝光 铜锣湾街头温馨互动令人感动 网民赞阿姐人美心善
影视圈
4小时前
连锁酒家再推「$5鸡」优惠！晚市激抵小菜 烧鹅王$38起/烧乳鸽$20.8
连锁酒家再推「$5鸡」优惠！晚市激抵小菜 烧鹅王$38起/烧乳鸽$20.8
饮食
2026-02-01 13:00 HKT
朱千雪揭与惩教署「不解之缘」 昔日「惩教主任」变大律师 感触良多勉励学员：人生总有高低
朱千雪揭与惩教署「不解之缘」 昔日「惩教主任」变大律师 感触良多勉励学员：人生总有高低
影视圈
2026-01-31 21:00 HKT