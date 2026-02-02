NBA｜全明星赛后备阵容公布 占士首居后备仍创史 东道主快艇竟无人出战

NBA今日正式公布全明星赛后备名单，41岁的「大帝」勒邦占士（LeBron James）虽然职业生涯首次以后备身分入围，但仍写下连续22次入选的惊人纪录。另一老将杜兰特（Kevin Durant）亦榜上有名，历史地位再升一级。唯独今届明星赛东道主快艇竟然无人入选，场面尴尬。

这份后备名单由联盟30位主帅投票选出。就在洛杉矶湖人作客麦迪逊广场花园大战纽约人前夕，联盟宣布这项喜讯，确认41岁的勒邦占士再度入选，将其保持的全明星赛入选次数及连续入选纪录刷新至第22次。对于生涯首次「降格」打后备，占士赛前未有介怀，更表示：「能连续22个赛季入选，真是荣幸至极，无比幸运。」

KD入选次数独占史上第4

除占士外，名单中另一焦点落在火箭前锋杜兰特身上。这是KD职业生涯第16次入选，成功超越两位名人堂传奇邓肯（Tim Duncan）及加纳特（Kevin Garnett），独占史上第4位，仅次于高比拜仁（Kobe Bryant）的18次、渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）的19次及榜首的占士。

杜兰特入选西区全明星后备阵容。AFP

西岸后备阵容亦迎来三张新面孔，包括金块后卫梅利（Jamal Murray）、雷霆前锋贺姆格连（Chet Holmgren）及拓荒者前锋阿夫迪亚（Deni Avdija）。其余西岸入选者包括第4度入围的木狼「蚁人」爱华士（Anthony Edwards）及第5度入选的太阳射手保卡（Devin Booker）。

东岸方面，纽约人中锋唐斯（Karl-Anthony Towns）第6度入选，其余入选者包括骑士的米曹（Donovan Mitchell）、溜马的施亚甘（Pascal Siakam）及速龙的班斯（Scottie Barnes）。东岸同样有三位「新丁」登场：活塞中锋杜伦（Jalen Duren）、热火老将包维尔（Norman Powell）及「新鹰王」谢伦庄逊（Jalen Johnson）。

东道主竟无人出战

今届明星赛将于快艇新主场Intuit Dome举行，并采用新赛制：24名球星将分为3队（2队美国队、1队世界队），每队进行两场比赛，成绩最好的两队晋级决赛。

快艇近期回暖，李安纳有望顶替受伤的字母哥入选全明星。路透社

哈登今季表现稳定，依然无法入选全明星。路透社

然而尴尬的是，尽管快艇近期20战16胜表现回勇，却无任何球员入选，意味著东道主目前面临「无兵出战」的窘境。不过，由于公鹿「字母哥」安迪杜古普（Giannis Antetokounmpo）因小腿受伤缺阵，联盟将需拣选顶替人选。近期发挥抢眼的快艇球星李安纳（Kawhi Leonard），或火箭中锋申京（Alperen Sengun），均被视为大热人选，若李安纳最终获补选，将可为东道主挽回不少面子。

