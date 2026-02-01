Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA│勇士「哂冷」换字母哥 四将五签推「九换一」惊天报价

更新时间：15:39 2026-02-01 HKT
发布时间：15:39 2026-02-01 HKT

公鹿超级巨星「字母哥」安迪杜古普（Giannis Antetokounmpo）近期表态希望在2月5日交易截止前离队后，引来各队疯抢，当中以勇士最积极。消息指勇士为了组成安迪杜古普搭

的最强内外线组合，不惜「哂冷」准备好一份「九换一」的惊天报价，送出王朝元老戴文格连（Draymond Green）在内共4将，以及5个未来7年首轮选秀权，掏空未来10年的重建资本。

安迪杜古普一月二十三的比赛，美联社
戴文格连在一月二十八对犹他爵士的比赛，路透社
勇士「哂冷」计划「九换一」

在字母哥表态想离开公鹿后，美国媒体已指出勇士想不惜一切得到这名32岁内线猛将，队内只有当家史堤芬居利是非卖品。最近的报议指，勇士将会「哂冷」送出四将五签，包括出道至今14年从未离开球队的老臣子戴文格连，还有三位重点培养的新生代球员，前锋古明加（Jonathan Kuminga）、射手穆迪（Moses Moody）以及新秀普辛斯其（Brandin Podziemski）。而5个选秀签横跨未来7年，分别是2026、2028、2030和2032年的首轮选秀权，以及2031年的首轮选秀权互换。

掏空未来10年重建资本

勇士此举无疑是掏空未来10年的重建资本，孤注一掷地追求当下，以32岁的字母哥配搭当家史堤芬居利，组成联盟最强的内外线组合。对于有传自己将成为交易筹码，戴文格连表示自己并不知情：「老实说我也完全不知道，我没有任何想法。我知道的就跟大家知道的一样，我看到和读到的那些，跟你们看到、读到的一模一样。我确实看到有消息说，字母哥正准备离开公鹿，这会影响联盟所有人，甚至包括我们。」

热火有意「七换一」

除勇士外，多支球队亦计划向公鹿送上具吸引力的报价，当中热火有意「七换一」，送出得分后卫希路（Tyler Herro）和前锋域金斯（Andrew Wiggins），以及2026、2029、2031年的三个首轮选秀签，外加2028与2030年的首轮签互换权。

正在热身的史堤芬居利（Stephen Curry），美联社
安迪杜古普一月二十三的比赛，法新社
安迪杜古普一月二十三的比赛，美联社
