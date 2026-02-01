NBA│保罗佐治为心理健康服禁药停赛25场 76人队友赢塘鹅全力声援

费城76人的明星前锋保罗佐治（Paul George）因服用禁药，周六被联盟重罚停赛25场，消息震动球圈。佐治解释是在寻求心理健康的治疗中误服禁药，就此公开向球队、队友和球迷道歉，而一众队友就用行动支持他。同日76人主场124:114击败塘鹅，后场新星麦斯（Tyrese Maxey）发声指大家是佐治最坚实的后盾，关心其个人福祉远胜于赛场战绩。

联盟重罚保罗佐治停赛25场

NBA官方周六宣布，76人队前锋保罗佐治违反联盟的禁药政策，停赛25场。此项处分立即生效，由同日主场对塘鹅开始，按球队比赛日程，最快于3月25日对公牛时回归。在联盟打滚了16年的佐治，向ESPN提供声明，坦承自己是在寻求心理健康治疗的过程中犯错，「过去几年，我一直都在讨论心理健康的重要性，而在近期为我自身的问题寻求治疗的过程中，我犯了一个错误，服用了不合规的药物。我为我的行为承担全部责任，并为我在这个过程中所做的糟糕决定，向76人队、我的队友以及费城球迷致歉。」

麦斯公开声援：全队都支持他

76人队友全力声援这位本季常规赛场均贡献16分、5.1个篮板和3.7次助攻的明星前锋，球队同日主场斗塘鹅，在核心安比（Joel Embiid）狂轰40分及11个篮板下，以10分之差取胜。而取得18分和8次助攻的麦斯，更开腔支持他：「首先，我们都支持保罗。我们全队都感谢他，会全力支持他，确保他没事，得到他所需要的。」