Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA ｜火箭客场104：86胜鹰队 杜兰特浴血飙31分

篮球天地
更新时间：14:51 2026-01-30 HKT
发布时间：14:51 2026-01-30 HKT

周四NBA鹰队对火箭，火箭焦点球星杜兰特（Kevin Durant）尽显「死神」本色，全场飙进最高的31分，更在第三节嘴部遭肘击出血后，迸发惊人斗志，率领火箭作客104：86强势终结鹰队四连胜。

点击观看片段

今场火箭杜兰特大杀四方飙进最高的31分，鹰队则深受伤兵困扰多名主力缺阵，麦高伦（CJ McCollum）空斩全队最高的23分。上半场两队展开防守大战，鹰队打出7:0开局后哑火，火箭乘势在杜兰特带领下反超1分。火箭以43：42领先上半场。

血染赛场激发死神怒火 

战局于第三节风云突变。杜兰特在防守中被鹰队后备卡维斯（Vit Krejci）肘击嘴部，嘴部有些出血。随后两人发生口角，杜兰特对著卡维斯说道：「看好你该死的手踭。」 其后两人发生肢体碰撞，最后由双方队友把他们分开 。此次碰撞瞬间点燃杜兰特怒火，其后他连取得10分打出一波流进攻，单节打出16分， 拉开12分差距。

末节比赛余下8分31秒，薜伯特（Reed Sheppard）射入拉开20分差距的关键三分， 最后火箭以104：86强势终结鹰队四连胜。 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
台游客发现港铁指示牌隐藏功能！简单2步显示自选导航点 港人震惊：坐咗地铁几十年都唔知
台游客发现港铁指示牌隐藏功能！简单2步显示目的地导航 港人震惊：搭咗地铁几十年都唔知
生活百科
21小时前
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
生活百科
2026-01-29 12:08 HKT
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
00:55
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
2026-01-28 16:41 HKT
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
「贴地视帝」移居中山彻底融入生活  带爱妻坐胶櫈仔踎街边  擘大髀叹5蚊面尽显豪情
「贴地视帝」移居中山彻底融入生活  带爱妻坐胶櫈仔踎街边  擘大髀叹5蚊面尽显豪情
影视圈
5小时前
业主喜获300万笋盘 2年后突被追收$6万印花税 质疑「政府冇钱」 专家解释物业估价真定义
业主喜获300万笋盘 2年后突被追收$6万印花税 质疑「政府冇钱」 专家解释物业估价真定义
楼市动向
8小时前
巴拿马法院裁定长和两港口合同违宪 公司反撃：裁决有违诚信 令人不齿
巴拿马法院裁定长和两港口合同违宪 公司反撃：裁决有违诚信 令人不齿
股市
42分钟前
42岁「曾失婚女星」曾流出全裸艳照极轰动 做高龄产妇成功诞B 生完反变瘦颜值升级
42岁「曾失婚女星」曾流出全裸艳照极轰动 做高龄产妇成功诞B 生完反变瘦颜值升级
影视圈
2026-01-29 12:00 HKT
上环两男遭当街劫走逾5千万日圆 警追缉两匪
上环两日籍男遭当街劫走逾5千万日圆 警追缉两匪
突发
4小时前
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
时事热话
2026-01-29 10:37 HKT