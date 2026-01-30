NBA ｜火箭客场104：86胜鹰队 杜兰特浴血飙31分

周四NBA鹰队对火箭，火箭焦点球星杜兰特（Kevin Durant）尽显「死神」本色，全场飙进最高的31分，更在第三节嘴部遭肘击出血后，迸发惊人斗志，率领火箭作客104：86强势终结鹰队四连胜。

点击观看片段

Kevin Durant to Vít Krejčí after he got elbowed in the mouth



"WATCH YO FU*KING ELBOWS"pic.twitter.com/TDjbb1RJ3Z — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) January 30, 2026

今场火箭杜兰特大杀四方飙进最高的31分，鹰队则深受伤兵困扰多名主力缺阵，麦高伦（CJ McCollum）空斩全队最高的23分。上半场两队展开防守大战，鹰队打出7:0开局后哑火，火箭乘势在杜兰特带领下反超1分。火箭以43：42领先上半场。

血染赛场激发死神怒火

战局于第三节风云突变。杜兰特在防守中被鹰队后备卡维斯（Vit Krejci）肘击嘴部，嘴部有些出血。随后两人发生口角，杜兰特对著卡维斯说道：「看好你该死的手踭。」 其后两人发生肢体碰撞，最后由双方队友把他们分开 。此次碰撞瞬间点燃杜兰特怒火，其后他连取得10分打出一波流进攻，单节打出16分， 拉开12分差距。

末节比赛余下8分31秒，薜伯特（Reed Sheppard）射入拉开20分差距的关键三分， 最后火箭以104：86强势终结鹰队四连胜。